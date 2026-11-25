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Uma mulher trans de 27 anos foi conduzida à Central de Flagrantes na noite de terça-feira, 24, após se envolver em uma discussão de trânsito no Largo do Terreiro de Jesus, no Centro Histórico de Salvador. A ocorrência envolveu acusações de desacato e resistência à abordagem policial.

Discussão começou após desentendimento no trânsito

Em contato com o Portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia informou que equipes do 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionadas para intervir em uma discussão entre a mulher e outro motorista.

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Segundo a corporação, durante o desentendimento, ela teria proferido palavras de baixo calão e golpeado o veículo do outro condutor.



Após a mediação dos agentes para evitar agressões físicas e controlar a situação, o indivíduo demonstrou insatisfação com a atuação policial e passou a ofender verbalmente a equipe. Diante do crime de desacato em flagrante, os policiais deram voz de abordagem e solicitaram o apoio de uma guarnição de motopatrulhamento da unidade para efetuar a contenção.

Durante a ação, o indivíduo resistiu à abordagem e manteve a conduta agressiva contra os militares. Ele foi contido e encaminhado à delegacia para o registro oficial da ocorrência e a adoção das medidas legais cabíveis.

Mulher foi encaminhada à delegacia

Ainda conforme a PM, a mulher teria resistido à intervenção dos policiais e mantido uma postura agressiva durante a abordagem. Ela foi contida pelos agentes e encaminhada à Central de Flagrantes.

A Polícia Civil informou que a mulher foi ouvida na unidade policial e liberada. O caso foi registrado como desacato a policiais militares.