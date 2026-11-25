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Um homem de 34 anos foi preso em flagrante suspeito de se masturbar na frente de mulheres e crianças em Feira de Santana, na região Centro-Norte da Bahia. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira, 25. Segundo a Polícia Civil, ele vai responder por importunação sexual e tentativa de violação de domicílio.

O caso foi denunciado por duas mulheres, de 28 e 58 anos. De acordo com a Polícia Civil, imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o suspeito começou a se masturbar enquanto uma das vítimas se aproximava do portão de uma residência, no bairro Gabriela.

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Segundo os relatos das vítimas, o homem havia se mudado recentemente para a região e, há cerca de 15 dias, estaria praticando os atos na presença de mulheres e crianças. Na madrugada desta quarta, ele também teria tentado entrar na residência das denunciantes.

Uma terceira mulher relatou a policiais militares que teria sido vítima do mesmo suspeito na quinta-feira, 19 de novembro. No entanto, a Polícia Civil informou que não confirmou o registro de uma terceira denúncia.

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi detido por moradores do bairro e agredido antes da chegada dos agentes. Ele apresentava sinais de embriaguez e foi encaminhado a uma policlínica para avaliação médica. Em seguida, foi levado à Central de Flagrantes.