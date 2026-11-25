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Mesmo dentro do Conjunto Penal de Feira de Santana, lideranças de uma organização criminosa continuavam, segundo as investigações, coordenando células envolvidas com o tráfico de drogas no município.

A suspeita é alvo da Operação Extramuros, deflagrada nesta quarta-feira, 25, pelo Ministério Público da Bahia (MPBA) e pelas forças de segurança do estado.

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A operação resultou no cumprimento de 10 mandados de prisão preventiva. Sete pessoas foram presas fora do sistema prisional, enquanto outros três mandados foram cumpridos contra internos da unidade, apontados como responsáveis por comandar o grupo criminoso de dentro do presídio.

Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em dez endereços de Feira de Santana, Madre de Deus e Rafael Jambeiro. Durante as diligências, as equipes apreenderam drogas, balança, armas de fogo e munições.

A pedido do Ministério Público, a Justiça determinou ainda o bloqueio de ativos financeiros de 15 pessoas, entre investigados e terceiros que, segundo a apuração, tiveram contas utilizadas pela organização criminosa.

As medidas foram solicitadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e autorizadas pela Vara de Tóxicos de Feira de Santana. O processo tramita sob sigilo.

Como funcionava o esquema de tráfico

Segundo as investigações, os três internos apontados como lideranças controlavam, de dentro do Conjunto Penal, a quantidade e o destino das drogas comercializadas pelas células criminosas.

Os suspeitos também teriam acompanhado os pagamentos relacionados às vendas e recebiam prestações de contas dos integrantes que atuavam fora da unidade.

Os sete presos fora do sistema prisional, entre companheiras, familiares e comparsas dos internos, desempenhavam diferentes funções na estrutura.

A suspeita é de que os mesmos seriam responsáveis pela guarda, transporte, distribuição e revenda das drogas, além da cobrança, contabilidade e movimentação dos recursos financeiros provenientes das atividades ilícitas.

A investigação identificou que os internos recebiam comprovantes de transferências via PIX. Os pagamentos eram realizados para contas dos próprios investigados e também de terceiros.

De acordo com o MPBA, a pulverização dos recursos entre diferentes contas indica uma estratégia para dissimular a origem do dinheiro obtido com o tráfico, o que também levou à investigação de possíveis crimes de lavagem de dinheiro.

Os investigados podem responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Investigação começou com outra operação

A Operação Extramuros é um desdobramento da Operação Angerona II, deflagrada em julho deste ano no Conjunto Penal de Feira de Santana.

A nova fase busca aprofundar as investigações sobre a atuação da organização criminosa e alcançar pessoas que, mesmo fora da unidade prisional, estariam ligadas às lideranças investigadas.

O nome da operação faz referência à atuação que ultrapassaria os limites físicos do estabelecimento prisional, com suspeita de coordenação de atividades criminosas a partir de dentro da unidade.

Forças de segurança atuam em conjunto

A operação reúne diferentes órgãos estaduais. Pelo Ministério Público da Bahia, participam os grupos Gaeco e de Execução Penal (Gaep).

A Polícia Civil atua por meio dos departamentos Especializado de Investigações Criminais (Deic), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e de Polícia do Interior (Depin).

Também participam a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) e a Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento da Região Leste e do Batalhão de Patrulhamento Tático (BPT-Leste).