O que leva uma pessoa a cometer crimes contra crianças e adolescentes? Por trás de casos de estupro de vulnerável, produção e compartilhamento de material de abuso sexual infantil e exploração de menores, existem comportamentos que despertam questionamentos sobre a mente humana, os mecanismos de manipulação e a capacidade de racionalizar atitudes criminosas.

O assunto voltou a chamar atenção após uma nova fase da Operação Brilho do Amanhã, realizada pela Polícia Civil da Bahia na última terça-feira, 24. A ação resultou em cinco prisões, na apreensão de um adolescente e no cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão em Salvador e outros três municípios baianos.

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Em entrevista ao Portal A TARDE, a psicóloga comportamental Isis Oliveira analisou aspectos relacionados a esses crimes, abordou as diferenças entre as práticas criminosas e destacou como mecanismos de intimidação e controle podem ser utilizados para silenciar vítimas.



Isis Oliveira - Foto: Divulgação

Como funciona o comportamento de quem comete esses crimes?

A compreensão da conduta de pessoas que praticam crimes contra crianças e adolescentes exige observar diferentes mecanismos psicológicos e comportamentais. Entre eles estão a manipulação, a violação de limites, a exploração da vulnerabilidade e as estratégias utilizadas para esconder as próprias atitudes.

Segundo Isis Oliveira, embora o estupro de vulnerável e a exploração sexual infantil sejam práticas distintas, ambas podem envolver comportamentos que demonstram desrespeito à integridade e aos direitos de outras pessoas.





Foto: Foto gerada por IA

A especialista ressalta que a exploração sexual infantil também pode envolver indivíduos que não praticam diretamente a violência sexual, mas atuam na organização e comercialização desse tipo de conteúdo ou atividade.

"Tem gente que gerencia isso. Não leva uma criança para o seu ambiente, mas gerencia isso como um mercado capitalista", explica.

A psicóloga também menciona possíveis indicativos de comportamentos antissociais nesses contextos. No entanto, é importante destacar que a prática de um crime, isoladamente, não permite estabelecer um diagnóstico de sociopatia ou de qualquer transtorno mental.

Medo e manipulação: como criminosos conseguem silenciar as vítimas?

Um dos mecanismos que podem favorecer a continuidade dos abusos é a intimidação psicológica. De acordo com Isis Oliveira, criminosos podem utilizar ameaças e sentimentos de medo para impedir que crianças contem aos responsáveis o que aconteceu.

A psicóloga relata que já teve contato com relatos de adultos que sofreram abuso sexual durante a infância, mas não conseguiram revelar a violência à família porque eram ameaçados pelo próprio agressor.

Em algumas situações, a criança é levada a acreditar que será castigada ou agredida pelos pais caso conte o que aconteceu. Dessa maneira, o medo da reação familiar acaba sendo utilizado como instrumento para manter o segredo.

Esse tipo de manipulação pode dificultar a identificação dos abusos e prolongar o sofrimento das vítimas.

Como os pais podem identificar situações de risco?

Para a especialista, a comunicação dentro de casa é uma das principais ferramentas de prevenção. Crianças precisam encontrar nos responsáveis um ambiente de confiança, no qual possam relatar situações desconfortáveis sem medo de punição ou julgamento.

"A comunicação é a maior prevenção de qualquer crime", afirma Isis.

A psicóloga orienta que pais e responsáveis ensinem às crianças os nomes corretos das partes do corpo, incluindo as regiões íntimas, para que elas consigam identificar e comunicar qualquer situação de desconforto ou violação.

Outro ponto importante é explicar os limites de contato físico e a diferença entre intimidade, privacidade e cuidados necessários com o corpo.

Essas orientações devem acompanhar o desenvolvimento infantil e ser retomadas em diferentes fases da vida, respeitando a idade e a capacidade de compreensão de cada criança.

A especialista também destaca que os pequenos precisam saber a quem recorrer quando algo acontecer e compreender que não devem aceitar ameaças ou imposições de segredo relacionadas ao próprio corpo.





Operação Brilho do Amanhã prende cinco pessoas na Bahia

A discussão sobre os crimes contra crianças e adolescentes ganhou destaque após a nova fase da Operação Brilho do Amanhã, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia nesta terça-feira, 24.

A ação teve como objetivo combater crimes como estupro de vulnerável, produção, armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil e estelionato. Ao todo, foram realizadas cinco prisões, a apreensão de um adolescente e o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão.





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As diligências alcançaram bairros de Salvador, além dos municípios de Lauro de Freitas, Camaçari e Dias d'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Entre os presos está um homem de 40 anos, localizado no bairro de Massaranduba, em Salvador. Ele é investigado por armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil.

Durante as investigações, foram identificados 45 arquivos digitais com registros de violência sexual contra crianças e adolescentes. Relatórios técnicos apontaram que o suspeito utilizava redes sociais e aplicativos de mensagens para disseminar os conteúdos, inclusive entre menores de idade. Um aparelho celular foi apreendido.





As diligências da operação haviam começado na semana anterior, com o cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e um de busca e apreensão nos bairros de Canabrava e Sete de Abril, na capital baiana.

A operação reforça a dimensão dos desafios enfrentados pelas autoridades no combate à violência e à exploração de crianças e adolescentes, inclusive no ambiente digital.