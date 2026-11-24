Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Um homem foi encontrado com marcas de violência dentro de um carrinho de mão na região de Alto de Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na manhã desta terça-feira, 24. O caso chamou a atenção de moradores da região, nas proximidades de uma maternidade.

Em contato com o Portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia informou que policiais da 19ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) visualizaram o homem durante rondas realizadas no início da tarde, na Avenida Afrânio Peixoto.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Homem recebeu atendimento médico após ser encontrado

Segundo a PM, a vítima apresentava marcas de violência e recebeu os primeiros socorros de uma equipe médica. Em seguida, foi conduzida pelos policiais militares para uma unidade hospitalar.

Apesar das circunstâncias em que o homem foi encontrado, não foram divulgadas informações sobre sua identidade nem sobre a gravidade dos ferimentos.





Polícia realiza buscas por suspeitos

Após a ocorrência, os policiais realizaram rondas na região para tentar localizar possíveis envolvidos. Até o momento, nenhum suspeito foi encontrado.

O caso deverá ser investigado para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.