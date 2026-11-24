CASO MISTERIOSO
Homem é encontrado ferido dentro de carrinho de mão em Salvador
Polícia segue fazendo rondas na região para tentar localizar o suspeito
Um homem foi encontrado com marcas de violência dentro de um carrinho de mão na região de Alto de Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na manhã desta terça-feira, 24. O caso chamou a atenção de moradores da região, nas proximidades de uma maternidade.
Em contato com o Portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia informou que policiais da 19ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) visualizaram o homem durante rondas realizadas no início da tarde, na Avenida Afrânio Peixoto.
Homem recebeu atendimento médico após ser encontrado
Segundo a PM, a vítima apresentava marcas de violência e recebeu os primeiros socorros de uma equipe médica. Em seguida, foi conduzida pelos policiais militares para uma unidade hospitalar.
Apesar das circunstâncias em que o homem foi encontrado, não foram divulgadas informações sobre sua identidade nem sobre a gravidade dos ferimentos.
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Polícia realiza buscas por suspeitos
Após a ocorrência, os policiais realizaram rondas na região para tentar localizar possíveis envolvidos. Até o momento, nenhum suspeito foi encontrado.
O caso deverá ser investigado para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.