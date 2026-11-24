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Um homem de 41 anos foi preso por tentativa de feminicídio após agredir a companheira com um soco no rosto e fazê-la despencar de um barranco, em Jacobina, no norte da Bahia.



A agressão aconteceu no dia 7 de novembro e foi registrada por uma câmera de segurança. O suspeito foi preso preventivamente na segunda-feira, 23.

As imagens mostram o momento em que o homem e a mulher estão no alto de uma ribanceira, próximo à residência onde moravam. Durante uma discussão, o suspeito atinge o rosto da companheira com um soco. Com o impacto, ela perde o equilíbrio e cai do barranco.

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Câmera registra agressão e queda de barranco

No momento da ocorrência, o homem aparece realizando um trabalho em uma área onde havia tijolos. Após uma discussão com a companheira, ele desfere o golpe contra o rosto da vítima, que acaba despencando da ribanceira.

A gravação foi encaminhada à polícia e utilizada durante as investigações. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da mulher após a agressão.





Vítima já sofria ameaças e violência doméstica

De acordo com as investigações, a polícia tomou conhecimento do caso após receber uma denúncia anônima no dia 12 de novembro.

Durante a apuração, os investigadores identificaram que a mulher já era vítima de violência doméstica, incluindo ameaças e injúrias praticadas pelo companheiro.

Suspeito é preso por tentativa de feminicídio

O homem foi localizado e preso preventivamente na segunda-feira, 23, cerca de duas semanas após a agressão. Ele permanece custodiado nesta terça-feira, 24.

O caso é investigado como tentativa de feminicídio.





Confira o vídeo: