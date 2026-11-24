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Um esquema criminoso envolvendo abuso sexual infantil ligado a estelionato está sendo invetigado em Salvador e Região Metropolitana (RMS), nesta terça-feira, 24. Estão previstos 13 mandados de busca e apreensão e dois de prisão contra suspeitos, através da Operação Brilho do Amanhã.

Os acusados são apontados por envolvimento em diversos crimes praticados contra crianças e adolescentes, entre eles:

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Estupro de vulnerável;

produção e armazenamento de material de abuso sexual infantil;

estelionato.

Celular usado por suspeitos está em análise

Na última semana, durante um cumprimento de um mandado de busca e apreensão no bairro Canabrava, na capital baiana, um celular foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para análise pericial.

A Operação Brilho do Amanhã é coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), vinculada ao Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), com apoio dos departamentos Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), Especializado de Investigações Criminais (Deic) e de Polícia Metropolitana (Depom).