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Um homem de 30 anos morreu após ser atingido por uma garrafada na cabeça durante uma confusão em um bar, na segunda-feira, 23, no distrito de Cairu, em Salinas da Margarida, no Recôncavo baiano. A vítima foi identificada como Cleisson de Santana Santos, conhecido como "Budião".

Informações preliminares indicam que Cleisson teria tentado separar uma briga quando acabou sendo atingido. Uma câmera de segurança do estabelecimento registrou o crime.

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Nas imagens, é possível observar três homens envolvidos em uma discussão. Em determinado momento, um deles segue até os fundos do bar, pega uma garrafa e retorna ao local da confusão.

O suspeito arremessa o objeto contra Cleisson, que cai após ser atingido na cabeça. Frequentadores do estabelecimento partem para cima do agressor, que consegue escapar e fugir.

Suspeito é procurado

Equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região, mas o suspeito não foi localizado. O policiamento também foi reforçado na comunidade.

O crime é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Salinas da Margarida. Testemunhas são ouvidas e diligências são realizadas para identificar o autor do homicídio e esclarecer as circunstâncias da agressão.

Vítima deixa dois filhos

Cleisson trabalhava na construção civil e deixa a esposa e dois filhos, de seis anos e sete meses. O sepultamento está previsto para esta terça-feira (24), no distrito de Cairu.