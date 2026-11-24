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Um policial militar ambiental foi afastado das funções após ser flagrado agredindo um menino autista de 8 anos dentro de uma sala de aula da Escola Municipal Pastor, em Brasnorte, no interior de Mato Grosso. A violência foi registrada por uma câmera de segurança da unidade de ensino.

O episódio ocorreu no dia 17 de novembro, mas foi denunciado pela mãe da criança, Thaís Ferreira da Silva, nesta terça-feira, 24, após o registro de um boletim de ocorrência.

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Nas imagens, o militar aparece arrastando o estudante pela sala. Em seguida, o agente segura o garoto pelo pescoço e dá tapas no rosto dele. A criança é diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3 de suporte.

Antes da chegada do policial, o menino havia se envolvido em uma confusão com outros estudantes. Uma funcionária da escola chegou a pedir que as demais crianças deixassem a sala.

Criança não quer voltar à escola

Segundo a mãe, o filho estava em crise no momento do ocorrido. O menino teria tentado arremessar uma cadeira contra um colega, mas foi contido por uma auxiliar. Posteriormente, teria recebido três socos na nuca do outro estudante, o que teria agravado a crise.

Thaís afirmou que não foi comunicada pela direção da escola sobre a agressão e que soube do episódio pelo próprio filho.

Desde então, segundo ela, a criança apresenta dificuldades para se alimentar, chora frequentemente e se recusa a retornar à unidade de ensino.

Policial é afastado e projeto é suspenso

O comandante da Polícia Militar Ambiental, tenente-coronel Wittenberg Souza Maia, informou que o agente foi afastado da unidade policial e das atividades do projeto Guarda Mirim Ambiental, desenvolvido em parceria com a prefeitura.

Embora a Secretaria Municipal de Educação tenha relacionado a presença do militar na escola ao projeto, o comandante afirmou que o policial havia sido solicitado para um atendimento independente da iniciativa.

A prefeitura suspendeu temporariamente as atividades do programa até a conclusão da apuração. A formatura e uma viagem dos participantes a Cuiabá, entretanto, serão mantidas.

O caso é investigado pela Polícia Civil como lesão corporal. A mãe cobra a responsabilização de todos os profissionais envolvidos no episódio.