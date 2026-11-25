POLÍCIA
Acusada de passar informações, influenciadora é agredida em Salvador
Um dos braços da vítima foi fraturado
Uma influenciadora digital identificada como Laura Costa foi agredida por integrantes de uma facção criminosa após ser submetida a um chamado tribunal do crime, no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador.
A jovem teria sido acusada de repassar informações sobre integrantes do grupo criminoso e acabou espancada com pedaços de madeira. Um dos braços da vítima foi fraturado.
O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Civil e Polícia Militar para obter informações sobre o caso. Até a última atualização desta matéria, não houve retorno.
Vídeos mostram momento das agressões
Imagens que circularam nas redes sociais mostram a influenciadora sendo atingida diversas vezes com pedaços de madeira, principalmente nas pernas e nos braços.
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Durante a sessão de violência, os criminosos também teriam feito ameaças à jovem, afirmando que continuariam procurando por ela caso mantivesse comentários sobre integrantes da facção.