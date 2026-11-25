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Um homem morreu e uma criança ficou ferida após um ataque a tiros em uma barbearia na terça-feira, 24, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).



O homem foi encontrado sem vida dentro do estabelecimento, enquanto a criança precisou ser socorrida após ser atingida pelos disparos.

Ataque a tiros deixou duas vítimas

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 59ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o corpo do homem caído no chão da barbearia, com marcas de tiros.

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A criança ferida foi socorrida por populares e encaminhada para uma unidade de saúde. Até a última atualização desta reportagem, ela permanecia hospitalizada. Não foram divulgadas informações sobre a gravidade do ferimento nem sobre seu estado de saúde.





Polícia investiga autoria e motivação do crime

O caso está sob investigação da 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari), que apura as circunstâncias do homicídio e da tentativa de homicídio.

A Polícia Civil busca esclarecer a motivação do ataque, identificar os responsáveis pelos disparos e descobrir se havia alguma relação entre o homem morto e a criança baleada.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo. A identidade da vítima fatal não foi divulgada.