Siga o A TARDE no Google

Um pedreiro de 24 anos, identificado como Joadisson Silva Conceição Souza, foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira, 25, no bairro de São João do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.



Cerca de 15 homens armados, que teriam se apresentado como policiais, invadiram a residência da vítima e a retiraram do imóvel antes de cometerem o homicídio.

Grupo armado invadiu residência durante a madrugada

De acordo com informações iniciais, a ação aconteceu por volta das 3h, na Rua França Teixeira, na localidade conhecida como Boiadeiro. Joadisson morava na casa com a esposa e a filha do casal, que presenciaram a invasão.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Após retirarem o pedreiro da residência, os homens o executaram a tiros em via pública. Durante a ação, o grupo também roubou alimentos destinados à criança e outros pertences da família. Em seguida, os suspeitos fugiram.



Polícia investiga autoria do homicídio

Policiais militares da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados e encontraram o corpo da vítima na rua, já coberto por um lençol branco.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia no local e a remoção do corpo. A Polícia Civil investiga o caso para identificar os responsáveis pelo crime e esclarecer a motivação do homicídio.