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Uma carga de painéis de LED avaliada em quase R$ 100 mil foi recuperada pela Polícia Civil da Bahia na terça-feira, 24, na BR-116, em Feira de Santana.



O material teria sido adquirido por meio de uma negociação fraudulenta e seria transportado para o Rio de Janeiro.

Fraude envolveu dados de vítimas da Bahia e do Ceará

As investigações começaram após uma empresa especializada na venda de painéis de LED, com sede em Feira de Santana, identificar três negociações suspeitas. As vendas somavam aproximadamente R$ 250 mil e foram realizadas com três pessoas diferentes, por meio de contratos distintos.

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Durante a análise das operações, foi constatado que os comprovantes de residência apresentados nas três compras eram semelhantes. Segundo a apuração policial, os negócios foram realizados com o uso indevido de dados cadastrais e cartões de crédito de vítimas da Bahia e do Ceará.





Polícia interceptou veículo na BR-116

Após trabalho de inteligência e monitoramento, os policiais identificaram um veículo que transportava parte da carga e realizaram a abordagem na BR-116. O material foi recuperado e apreendido.

O motorista foi encaminhado a uma unidade policial para prestar esclarecimentos. As investigações continuam para identificar e responsabilizar os envolvidos no esquema fraudulento.

Operação contou com equipes de dois estados

A recuperação aconteceu durante a Operação Divisas, com atuação do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gratti/Sertão), vinculado à 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Feira de Santana, e da Diretoria Regional de Polícia do Interior da Região Leste (Dirpin/Leste).

A ação também contou com o apoio do Núcleo Operacional de Iguatu, no Ceará.