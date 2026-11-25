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Um homem de 41 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira, 23, suspeito de tentar matar o próprio irmão a golpes de faca, na Ilha das Fontes, zona rural de São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu no domingo, 22, ne teria sido motivado por uma discussão familiar. Durante o desentendimento, o suspeito atingiu a vítima nas costas e em um dos braços. Ele também teria ameaçado o irmão após as agressões. O estado de saúde da vítima não foi informado.

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Travessia de barco e caminhada pela mata

Após tomar conhecimento do crime, equipes da 21ª Delegacia Territorial (DT) de São Francisco do Conde iniciaram buscas pelo suspeito.

Para localizar o homem, os investigadores precisaram realizar uma travessia de barco e percorrer aproximadamente dois quilômetros por uma área de mata, na contracosta da Ilha das Fontes.

O suspeito foi encontrado e encaminhado para uma unidade policial, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Ele permanece custodiado, à disposição da Justiça.