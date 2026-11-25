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Uma mulher grávida foi esfaqueada na tarde desta quarta-feira, 25, na localidade de Conceição, em Salinas da Margarida, no Recôncavo Baiano. A vítima foi socorrida e permanece internada no Hospital Municipal Governador César Borges.

O portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) e foi informado que policiais do 23º Batalhão foram acionados após receberem a informação de que uma mulher havia dado entrada em uma unidade de saúde com ferimentos provocados por arma branca. A suspeita de cometer o ataque foi localizada e conduzida à delegacia.

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Suspeita teria tentado atingir barriga da gestante

Segundo informações da ocorrência, a suspeita invadiu a residência de outra mulher e desferiu golpes de faca contra ela após um desentendimento.



A vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde. Policiais militares conduziram a suspeita à delegacia, onde foram realizadas oitivas. O caso segue em apuração pela unidade policial.





Familiares estão apreensivos com o estado de saúde da gestante e temem que o bebê tenha sido atingido. Até o momento, não há informações oficiais sobre as condições de saúde da criança.



