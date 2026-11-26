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Um pastor foi morto a facadas na quarta-feira, 24, enquanto realizava um culto em uma igreja evangélica na Cidade Ocidental (GO), no Entorno do Distrito Federal.

De acordo com testemunhas, o autor do crime, era ex-frequentador da instituição religiosa e foi preso pela Polícia Militar de Goiás (PMGO).

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Segundo informações do Metrópoles, o autor identificado como Bruno Marcelo Vaz da Silva, 48 anos, invadiu a unidade da Igreja Evangélica Pentecostal Luz e Vida, na SQ 16, armado com uma faca, e atingiu José Bezerra Sobrinho, 61 anos, com golpes do objeto. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas afirmaram que, durante o ataque ao pastor, uma mulher tentou tirar a faca da mão do autor, mas acabou tendo o dedo quebrado na ação. Outras pessoas também ficaram feridas com o ataque.

Equipes da PMGO e outras corporações foram acionadas. Ainda não há informação sobre a motivação do ataque. Segundo a versão do autor, ele cometeu o crime por querer tomar o lugar do pastor na igreja.

A Prefeitura de Cidade Ocidental confirmou o ocorrido e publicou uma nota de pesar nas redes sociais lamentando a morte do pastor. “Em um momento de dor e despedida, expressamos nossas sinceras condolências aos familiares, amigos e a toda a comunidade evangélica”, destacou a administração municipal.