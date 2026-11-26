R$ 720 MIL BLOQUEADOS
Prefeitura baiana é alvo de operação por superfaturamento de contratos públicos
Entre os investigados estão servidores públicos municipais e outras lideranças
A Prefeitura de Mansidão, no oeste da Bahia, é alvo de uma investigação sobre um esquema de fraudes em licitações, corrupção, lavagem de capitais e organização criminosa. A informação foi confirmada por uma fonte do Portal A TARDE.
A apuração é conduzida pela Polícia Civil da Bahia, que deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 26, a Operação Control X. Mandados judiciais são cumpridos na Bahia e no Distrito Federal. Entre os investigados estão servidores públicos municipais e outras lideranças.
De acordo com as investigações, relatórios técnicos identificaram indícios de superfaturamento na aquisição de insumos por meio de contratações públicas. Os sobrepreços teriam alcançado até 2.296% em comparação com os valores praticados no mercado.
O montante de valores e bens passíveis de bloqueio e sequestro ultrapassa R$ 720 mil.
As ações são realizadas por equipes do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), por meio da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor).
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Os elementos coletados durante a operação devem subsidiar novas fases das investigações.
A Operação Control X integra a Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas (Renorcrim), iniciativa da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.