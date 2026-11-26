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Os foliões da Micareta de Feira poderão recuperar seus aparelhos celulares furtados durante o evento. A Polícia Civil da Bahia anunciou que vai realizar uma ação de devolução dos eletrônicos apreendidos na festa na próxima semana, a partir do dia 2 de dezembro.

Os proprietários dos smartphones deverão comparecer à sede da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana), localizada no Complexo de Delegacias do bairro Sobradinho.

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A devolução será realizada durante todo o expediente administrativo. Ao todo, 77 dispositivos foram recuperados durante as ações da PC ao longo do evento, que durou quatro dias, 18 a 21 de novembro, de quinta-feira a domingo.

Como retirar o aparelho?

Para retirar o aparelho, é obrigatório apresentar documento pessoal e boletim de ocorrência referente ao furto, roubo ou perda do dispositivo. Além de documentos que comprovem a propriedade do aparelho, como a nota fiscal.

“É importante apresentar a nota fiscal do celular. Caso o cidadão não tenha mais a nota fiscal, pode apresentar outros meios de comprovação, como a caixa do dispositivo e as notas de serviço”, explicou o delegado Rafael Almeida, coordenador da Coorpin/Feira de Santana.