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Uma mulher de 44 anos, identificada como Eliane Ramalho Roque, foi morta a tiros na noite desta terça-feira, 24, em frente à residência onde morava, no município de Serrita, no Sertão de Pernambuco.



A vítima trabalhava como corretora de imóveis e havia ganhado um prêmio de R$ 1 milhão em um sorteio realizado em agosto deste ano.

Criminoso encapuzado atirou contra a vítima

Segundo informações da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), Eliane foi atingida por disparos de arma de fogo efetuados por um homem encapuzado, que vestia roupas pretas. Após o ataque, o suspeito fugiu em uma caminhonete preta.





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Vítima já disputou cargo político

Além de atuar como corretora de imóveis, Eliane também teve participação na política local. Em 2024, ela concorreu ao cargo de vereadora pelo município de Cedro, também em Pernambuco.

A Polícia Civil investiga o homicídio para identificar o responsável pelos disparos e esclarecer a motivação do crime. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos ou possíveis prisões.