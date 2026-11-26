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Um homem de 39 anos foi preso na noite desta quarta-feira, 25, após fugir de policiais militares e invadir uma residência na localidade de Manguinhos, no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador.



O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Militar, que informou que a ocorrência resultou na apreensão de 112 pinos de cocaína, dinheiro em espécie, quatro celulares e um relógio.

Suspeitos fugiram ao perceber chegada da polícia

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar ao Portal A TARDE, equipes da 26ª Companhia Independente (CIPM) realizavam uma incursão na região após denúncias de moradores sobre a prática de tráfico de drogas.



Durante a ação, os militares encontraram cerca de cinco suspeitos armados e carregando sacolas plásticas, que fugiram ao perceber a presença das guarnições.





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Na sequência, o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) informou aos policiais que integrantes do grupo criminoso haviam invadido uma residência durante a fuga.

Homem ficou ferido durante tentativa de fuga

Ao chegarem ao imóvel, os policiais visualizaram suspeitos pulando para um terreno vizinho. Um dos homens foi encontrado com aparentes fraturas em um dos braços e em uma das pernas, além de escoriações provocadas pela queda.

Os policiais prestaram socorro ao suspeito, que foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE) para atendimento médico.

Cocaína e celulares foram apreendidos

Durante a ocorrência, foram apreendidos 112 pinos contendo cocaína, dinheiro em espécie, quatro aparelhos celulares e um relógio. Todo o material foi encaminhado à delegacia para o registro da ocorrência.