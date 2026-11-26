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Uma mulher de 29 anos foi presa preventivamente nesta quinta-feira, 26, no bairro Limoeiro, em Feira de Santana, suspeita de abandonar os próprios sogros, de 79 e 75 anos, e se apropriar dos rendimentos do casal.



A prisão foi realizada pela Polícia Civil da Bahia. A investigada responde por suspeita de abandono material, abandono de incapaz e apropriação de rendimentos de pessoas idosas.

Idosos teriam sido abandonados e tiveram cartões retirados

Segundo as investigações, os crimes teriam ocorrido de forma reiterada entre julho e setembro deste ano, no município de Antônio Cardoso, no interior da Bahia.



A suspeita e o marido, filho das vítimas, são apontados como responsáveis por abandonar os idosos e retirar cartões bancários vinculados aos benefícios de aposentadoria.

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Empréstimos chegaram a R$ 76 mil

Ainda conforme a apuração policial, foram contratados empréstimos bancários em nome do casal, que somaram R$ 76 mil. A investigação busca esclarecer a participação de cada um dos envolvidos nas irregularidades.





Após a prisão, a mulher foi encaminhada à delegacia, onde passou pelos procedimentos legais e permanece custodiada à disposição da Justiça. As diligências continuam para localizar o marido, que também é investigado.

A ação ocorreu durante a Operação Marco Zero, com participação do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Sertão) e do Núcleo de Inteligência Regional da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (1ª Coorpin), de Feira de Santana.