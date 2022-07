Bahia registra 169 novos casos e 4 óbitos nesta quinta

Nesta quinta-feira, 7, a Bahia registrou 169 novos casos de Covid-19 e 4 novos óbitos pela doença. Nas últimas 24 horas, o estado atingiu o número de 4.949 casos e 2.719 recuperados, de acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab).

Dos 1.600.998 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.551.366 já são considerados recuperados, 19.562 encontram-se ativos e 30.070 tiveram óbito confirmado. Os dados ainda podem sofrer alterações.

Em todo o estado, os leitos de enfermaria adulto destinados ao tratamento de pessoas infectadas estão em 55% de ocupação. O de UTI está em 59%.

Os leitos de enfermaria destinados ao tratamento de crianças infectadas estão em 33% de ocupação. Os de UTI estão com 39%.

Vacinação

Até o momento a Bahia contabiliza 11.624.301 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.713.451 com a segunda dose ou dose única, 6.423.771 com a dose de reforço e 866.336 com o segundo reforço. Do público de 5 a 11 anos, 981.419 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 570.031 já tomaram também a segunda dose.