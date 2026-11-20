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A Bahia registrou 18,2% menos mortes violentas entre janeiro e outubro de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado.

A queda foi a quarta maior do país e ficou seis pontos percentuais acima da média nacional, que foi de 12,2%, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), divulgados na quinta-feira, 19.

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Ao todo, foram contabilizadas 616 mortes violentas a menos no estado nos dez primeiros meses deste ano. O levantamento reúne registros de homicídios dolosos, latrocínios (roubos seguidos de morte) e lesões corporais seguidas de morte.

A redução baiana também foi a maior entre os cinco estados mais populosos do país, à frente de Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. No Nordeste, a queda registrada pelos estados da região correspondeu a cerca de dois terços da redução nacional.

Homicídios e latrocínios registram queda

Os homicídios dolosos tiveram redução próxima de 20% na Bahia, enquanto os casos de latrocínio quase caíram pela metade. Os números fazem parte do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), do Ministério da Justiça.

Ao todo, foram contabilizadas 616 mortes violentas a menos no estado nos dez primeiros meses deste ano - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Governo atribui resultado a reforço policial

O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, relacionou a redução ao reforço do efetivo das forças estaduais. Segundo ele, mais de 11 mil profissionais foram contratados entre policiais, peritos e bombeiros.

Werner também citou o Policiamento Orientado pela Inteligência (POI) e a integração com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO).

De acordo com o secretário, as operações alcançaram cerca de 80 lideranças de organizações criminosas na Bahia, em outros estados do Sudeste e na Bolívia.

A avaliação do governo é de que as ações contribuíram para reduzir a atuação de grupos criminosos envolvidos em crimes violentos no estado.