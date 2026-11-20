SEGURANÇA PÚBLICA
Bahia registra 4ª maior redução de mortes violentas no Brasil
Estado registra queda de 18,2% nas mortes violentas entre janeiro e outubro de 2026
A Bahia registrou 18,2% menos mortes violentas entre janeiro e outubro de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado.
A queda foi a quarta maior do país e ficou seis pontos percentuais acima da média nacional, que foi de 12,2%, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), divulgados na quinta-feira, 19.
Ao todo, foram contabilizadas 616 mortes violentas a menos no estado nos dez primeiros meses deste ano. O levantamento reúne registros de homicídios dolosos, latrocínios (roubos seguidos de morte) e lesões corporais seguidas de morte.
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A redução baiana também foi a maior entre os cinco estados mais populosos do país, à frente de Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. No Nordeste, a queda registrada pelos estados da região correspondeu a cerca de dois terços da redução nacional.
Homicídios e latrocínios registram queda
Os homicídios dolosos tiveram redução próxima de 20% na Bahia, enquanto os casos de latrocínio quase caíram pela metade. Os números fazem parte do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), do Ministério da Justiça.
Governo atribui resultado a reforço policial
O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, relacionou a redução ao reforço do efetivo das forças estaduais. Segundo ele, mais de 11 mil profissionais foram contratados entre policiais, peritos e bombeiros.
Werner também citou o Policiamento Orientado pela Inteligência (POI) e a integração com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO).
De acordo com o secretário, as operações alcançaram cerca de 80 lideranças de organizações criminosas na Bahia, em outros estados do Sudeste e na Bolívia.
A avaliação do governo é de que as ações contribuíram para reduzir a atuação de grupos criminosos envolvidos em crimes violentos no estado.