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A Bahia tem 184 cidades sob alerta de chuva, ventos fortes e baixa umidade, segundo o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) com validade até o fim da noite desta segunda-feira, 23.

O aviso sobre tempestade atinge 172 municípios e o grau de severidade é de perigo potencial com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Além disso, são esperados ventos intensos de 40-60 km/h, e queda de granizo.

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Segundo o órgão, os riscos de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos são baixos. No entanto, em caso de rajadas de vento, o recomendado é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas.

Além disso, é orientado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Confira 172 cidades baianas em alerta para tempestades:

Abaíra Alcobaça Almadina Anagé Angical Aracatu Arataca Baianópolis Barra Barra da Estiva Barra do Choça Barra do Mendes Barreiras Barro Preto Belmonte Belo Campo Boa Nova Bom Jesus da Lapa Bom Jesus da Serra Boninal Boquira Botuporã Brejolândia Brotas de Macaúbas Brumado Buerarema Buritirama Caatiba Caculé Caetanos Caetité Camacan Canápolis Canavieiras Candiba Cândido Sales Caraíbas Caravelas Carinhanha Catolândia Caturama Coaraci Cocos Condeúba Contendas do Sincorá Cordeiros Coribe Correntina Cotegipe Cristópolis Dário Meira Dom Basílio Encruzilhada Érico Cardoso Eunápolis Feira da Mata Firmino Alves Floresta Azul Formosa do Rio Preto Gentio do Ouro Guajeru Guanambi Guaratinga Ibiassucê Ibicaraí Ibicoara Ibicuí Ibipitanga Ibirapuã Ibitiara Ibotirama Igaporã Iguaí Ilhéus Ipupiara Iramaia Itabela Itabuna Itagi Itagibá Itagimirim Itaju do Colônia Itajuípe Itamaraju Itambé Itanhém Itapé Itapebi Itapetinga Itapitanga Itarantim Itororó Ituaçu Iuiu Jaborandi Jacaraci Jequié Jucuruçu Jussari Jussiape Lagoa Real Lajedão Licínio de Almeida Livramento de Nossa Senhora Luís Eduardo Magalhães Macarani Macaúbas Maetinga Maiquinique Malhada Malhada de Pedras Manoel Vitorino Mansidão Mascote Matina Medeiros Neto Mirante Morpará Mortugaba Mucugê Mucuri Muquém do São Francisco Nova Canaã Nova Viçosa Novo Horizonte Oliveira dos Brejinhos Palmas de Monte Alto Paramirim Paratinga Pau Brasil Piatã Pilão Arcado Pindaí Piripá Planalto Poções Porto Seguro Potiraguá Prado Presidente Jânio Quadros Riachão das Neves Riacho de Santana Ribeirão do Largo Rio de Contas Rio do Antônio Rio do Pires Santa Cruz Cabrália Santa Cruz da Vitória Santa Luzia Santa Maria da Vitória Santana Santa Rita de Cássia São Desidério São Félix do Coribe São José da Vitória Seabra Sebastião Laranjeiras Serra do Ramalho Serra Dourada Sítio do Mato Tabocas do Brejo Velho Tanhaçu Tanque Novo Teixeira de Freitas Tremedal Una Urandi Uruçuca Vereda Vitória da Conquista Wanderley Xique-Xique

Bahia também enfrenta alerta de baixa umidade

Paralelamente ao alerta de tempestades, o Inmet também emitiu um comunicado sobre os municípios baianos afetados pela baixa umidade, com validade semelhante, até o fim da noite desta segunda-feira, 23.

O grau de severidade é de perigo potencial para umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. Os riscos de incêndios florestais e danos à saúde são baixos.

Segundo o órgão, durante o período é importante beber bastante líquido e evitar desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Confira 12 cidades baianas em alerta para baixa umidade: