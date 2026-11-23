BAHIA
Bahia tem 184 cidades sob alerta de chuva, ventos e baixa umidade
Aviso do Inmet é válido até o fim da noite desta segunda-feira, 23
A Bahia tem 184 cidades sob alerta de chuva, ventos fortes e baixa umidade, segundo o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) com validade até o fim da noite desta segunda-feira, 23.
O aviso sobre tempestade atinge 172 municípios e o grau de severidade é de perigo potencial com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Além disso, são esperados ventos intensos de 40-60 km/h, e queda de granizo.
Segundo o órgão, os riscos de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos são baixos. No entanto, em caso de rajadas de vento, o recomendado é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas.
Além disso, é orientado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
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Confira 172 cidades baianas em alerta para tempestades:
- Abaíra
- Alcobaça
- Almadina
- Anagé
- Angical
- Aracatu
- Arataca
- Baianópolis
- Barra
- Barra da Estiva
- Barra do Choça
- Barra do Mendes
- Barreiras
- Barro Preto
- Belmonte
- Belo Campo
- Boa Nova
- Bom Jesus da Lapa
- Bom Jesus da Serra
- Boninal
- Boquira
- Botuporã
- Brejolândia
- Brotas de Macaúbas
- Brumado
- Buerarema
- Buritirama
- Caatiba
- Caculé
- Caetanos
- Caetité
- Camacan
- Canápolis
- Canavieiras
- Candiba
- Cândido Sales
- Caraíbas
- Caravelas
- Carinhanha
- Catolândia
- Caturama
- Coaraci
- Cocos
- Condeúba
- Contendas do Sincorá
- Cordeiros
- Coribe
- Correntina
- Cotegipe
- Cristópolis
- Dário Meira
- Dom Basílio
- Encruzilhada
- Érico Cardoso
- Eunápolis
- Feira da Mata
- Firmino Alves
- Floresta Azul
- Formosa do Rio Preto
- Gentio do Ouro
- Guajeru
- Guanambi
- Guaratinga
- Ibiassucê
- Ibicaraí
- Ibicoara
- Ibicuí
- Ibipitanga
- Ibirapuã
- Ibitiara
- Ibotirama
- Igaporã
- Iguaí
- Ilhéus
- Ipupiara
- Iramaia
- Itabela
- Itabuna
- Itagi
- Itagibá
- Itagimirim
- Itaju do Colônia
- Itajuípe
- Itamaraju
- Itambé
- Itanhém
- Itapé
- Itapebi
- Itapetinga
- Itapitanga
- Itarantim
- Itororó
- Ituaçu
- Iuiu
- Jaborandi
- Jacaraci
- Jequié
- Jucuruçu
- Jussari
- Jussiape
- Lagoa Real
- Lajedão
- Licínio de Almeida
- Livramento de Nossa Senhora
- Luís Eduardo Magalhães
- Macarani
- Macaúbas
- Maetinga
- Maiquinique
- Malhada
- Malhada de Pedras
- Manoel Vitorino
- Mansidão
- Mascote
- Matina
- Medeiros Neto
- Mirante
- Morpará
- Mortugaba
- Mucugê
- Mucuri
- Muquém do São Francisco
- Nova Canaã
- Nova Viçosa
- Novo Horizonte
- Oliveira dos Brejinhos
- Palmas de Monte Alto
- Paramirim
- Paratinga
- Pau Brasil
- Piatã
- Pilão Arcado
- Pindaí
- Piripá
- Planalto
- Poções
- Porto Seguro
- Potiraguá
- Prado
- Presidente Jânio Quadros
- Riachão das Neves
- Riacho de Santana
- Ribeirão do Largo
- Rio de Contas
- Rio do Antônio
- Rio do Pires
- Santa Cruz Cabrália
- Santa Cruz da Vitória
- Santa Luzia
- Santa Maria da Vitória
- Santana
- Santa Rita de Cássia
- São Desidério
- São Félix do Coribe
- São José da Vitória
- Seabra
- Sebastião Laranjeiras
- Serra do Ramalho
- Serra Dourada
- Sítio do Mato
- Tabocas do Brejo Velho
- Tanhaçu
- Tanque Novo
- Teixeira de Freitas
- Tremedal
- Una
- Urandi
- Uruçuca
- Vereda
- Vitória da Conquista
- Wanderley
- Xique-Xique
Bahia também enfrenta alerta de baixa umidade
Paralelamente ao alerta de tempestades, o Inmet também emitiu um comunicado sobre os municípios baianos afetados pela baixa umidade, com validade semelhante, até o fim da noite desta segunda-feira, 23.
O grau de severidade é de perigo potencial para umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. Os riscos de incêndios florestais e danos à saúde são baixos.
Segundo o órgão, durante o período é importante beber bastante líquido e evitar desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
Confira 12 cidades baianas em alerta para baixa umidade:
- Abaré
- Canudos
- Chorrochó
- Curaçá
- Glória
- Jeremoabo
- Juazeiro
- Macururé
- Paulo Afonso
- Pedro Alexandre
- Rodelas
- Santa Brígida