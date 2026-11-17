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A Bahia tem 19 municípios com decretos de situação de emergência vigentes em decorrência das fortes chuvas. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira, 16, pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec), que monitora os impactos das precipitações em diferentes regiões do estado.

A lista inclui Antônio Cardoso, Eunápolis, Ilhéus, Itambé, Itanhém, Jussiape, Lajedão, Malhada, Medeiros Neto, Pindobaçu, Porto Seguro, Prado, Queimadas, Ribeirão do Largo, Rio Real, Santa Maria da Vitória, Santo Estêvão, Serrinha e Vereda.

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Entre os municípios afetados, Malhada, no sudoeste baiano, enfrenta uma das situações mais críticas. A cidade registrou mais de 200 milímetros de chuva em menos de 12 horas, provocando alagamentos e interrupções de estradas. Moradores, principalmente do distrito de Canabrava, ficaram isolados.

Diante do cenário, o governador Jerônimo Rodrigues se reuniu virtualmente com o prefeito Gimmy Ramos, secretários municipais e representantes de órgãos estaduais para definir medidas de assistência à população.

"O importante agora é cuidar da vida das pessoas", afirmou Jerônimo. O governador também manifestou solidariedade às famílias atingidas e colocou o governo estadual à disposição do município.

Força-tarefa em Malhada

Equipes do Corpo de Bombeiros estão na região com viaturas e botes para atender às ocorrências. Uma aeronave também foi disponibilizada para transportar alimentos, medicamentos e profissionais de saúde às comunidades isoladas.

A Polícia Militar reforçou o efetivo para garantir a segurança e apoiar as operações. Já a Sudec mantém preparada a distribuição de ajuda humanitária, incluindo colchões, lençóis, cobertores e kits de higiene.

O programa Bahia Sem Fome também enviará 300 cestas de alimentos. Na área da saúde, equipes de vigilância sanitária e epidemiológica da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) foram mobilizadas, com previsão de envio de medicamentos e vacinas.

Chuvas afetam rodovias

As precipitações também provocaram danos em rodovias estaduais. Na BA-160, entre Julião e Canabrava, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) recompôs o aterro e liberou parcialmente um dos dois pontos danificados. O outro trecho permanece interditado.

Já na BA-612, entre a sede de Candiba e o distrito de Pilões, o tráfego segue em meia pista. Em Mato Grosso, povoado de Sebastião Laranjeiras, foram registradas erosões, mas sem interrupção da circulação.

Alertas de chuva na Bahia

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) mantém avisos de atenção e alerta para os 417 municípios baianos até as 11h desta terça-feira, 17. Há alerta laranja para áreas do Oeste, São Francisco, Sudoeste e Chapada Diamantina.

Salvador, Região Metropolitana e Recôncavo também estão entre as regiões com previsão de chuva.

A recomendação é evitar áreas alagadas e procurar abrigo longe de árvores e estruturas que possam cair. Em situações de risco, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.