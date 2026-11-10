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ALERTA

Bahia tem 71 cidades em alerta para chuva e 15 para tempestade

Avisos abrangem municípios de diferentes regiões do estado e apontam riscos de alagamentos

Brenda Roberta
Por
A previsão também indica chuva de até 50 milímetros por dia e rajadas de vento de até 60.
A previsão também indica chuva de até 50 milímetros por dia e rajadas de vento de até 60. - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

Salvador, Região Metropolitana, Recôncavo e municípios do interior da Bahia estão entre as áreas alcançadas pelos alertas de chuva e tempestade emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ao todo, 71 cidades estão sob aviso de acumulado de chuva e outras 15 têm previsão de tempestades.

O litoral sul baiano concentra a maior preocupação com o volume de precipitação, sendo que o alerta de acumulado de chuva permanece em vigor até quinta-feira, 12.

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Além da possibilidade de alagamentos, os avisos apontam riscos de deslizamentos de terra e queda de galhos de árvores. Apesar de o risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica ser considerado baixo, as condições meteorológicas podem provocar danos em plantações e estruturas.

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Sul e oeste da Bahia têm previsão de tempestades

Para o sul do estado, o Inmet prevê precipitações de até 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos que podem alcançar 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O aviso foi divulgado na noite de segunda-feira, 9.

No oeste baiano, outro alerta de tempestade com validade até o fim do dia. A previsão também indica chuva de até 50 milímetros por dia e rajadas de vento de até 60.

Veja as cidades com alerta amarelo de acumulado de chuvas:

  1. Alcobaça
  2. Arataca
  3. Aratuípe
  4. Aurelino Leal
  5. Barro Preto
  6. Belmonte
  7. Buerarema
  8. Cachoeira
  9. Cairu
  10. Camacan
  11. Camamu
  12. Canavieiras
  13. Caravelas
  14. Dom Macedo Costa
  15. Eunápolis
  16. Gandu
  17. Gongogi
  18. Guaratinga
  19. Ibicaraí
  20. Ibirapitanga
  21. Ibirapuã
  22. Igrapiúna
  23. Ilhéus
  24. Itabela
  25. Itabuna
  26. Itacaré
  27. Itagimirim
  28. Itajuípe
  29. Itamaraju
  30. Itaparica
  31. Itapé
  32. Itapebi
  33. Itapitanga
  34. Ituberá
  35. Jaguaripe
  36. Jussari
  37. Laje
  38. Maragogipe
  39. Maraú
  40. Mascote
  41. Mucuri
  42. Muniz Ferreira
  43. Nazaré
  44. Nilo Peçanha
  45. Nova Viçosa
  46. Pau Brasil
  47. Piraí do Norte
  48. Porto Seguro
  49. Potiraguá
  50. Prado
  51. Presidente Tancredo Neves
  52. Salinas da Margarida
  53. Salvador
  54. Santa Cruz Cabrália
  55. Santa Luzia
  56. Santo Antônio de Jesus
  57. São Felipe
  58. São José da Vitória
  59. São Miguel das Matas
  60. Saubara
  61. Taperoá
  62. Teixeira de Freitas
  63. Teolândia
  64. Ubaitaba
  65. Una
  66. Uruçuca
  67. Valença
  68. Varzedo
  69. Vera Cruz
  70. Vereda
  71. Wenceslau Guimarães

Veja as cidades com alerta de tempestade:

  1. Angical
  2. Barra
  3. Barreiras
  4. Buritirama
  5. Campo Alegre de Lourdes
  6. Casa Nova
  7. Catolândia
  8. Cotegipe
  9. Formosa do Rio Preto
  10. Luís Eduardo Magalhães
  11. Mansidão
  12. Pilão Arcado
  13. Remanso
  14. Riachão das Neves
  15. Santa Rita de Cássia
  16. São Desidério
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alagamento Chuva Inmet

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