ALERTA
Bahia tem 71 cidades em alerta para chuva e 15 para tempestade
Avisos abrangem municípios de diferentes regiões do estado e apontam riscos de alagamentos
Salvador, Região Metropolitana, Recôncavo e municípios do interior da Bahia estão entre as áreas alcançadas pelos alertas de chuva e tempestade emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ao todo, 71 cidades estão sob aviso de acumulado de chuva e outras 15 têm previsão de tempestades.
O litoral sul baiano concentra a maior preocupação com o volume de precipitação, sendo que o alerta de acumulado de chuva permanece em vigor até quinta-feira, 12.
Além da possibilidade de alagamentos, os avisos apontam riscos de deslizamentos de terra e queda de galhos de árvores. Apesar de o risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica ser considerado baixo, as condições meteorológicas podem provocar danos em plantações e estruturas.
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Sul e oeste da Bahia têm previsão de tempestades
Para o sul do estado, o Inmet prevê precipitações de até 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos que podem alcançar 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O aviso foi divulgado na noite de segunda-feira, 9.
No oeste baiano, outro alerta de tempestade com validade até o fim do dia. A previsão também indica chuva de até 50 milímetros por dia e rajadas de vento de até 60.
Veja as cidades com alerta amarelo de acumulado de chuvas:
- Alcobaça
- Arataca
- Aratuípe
- Aurelino Leal
- Barro Preto
- Belmonte
- Buerarema
- Cachoeira
- Cairu
- Camacan
- Camamu
- Canavieiras
- Caravelas
- Dom Macedo Costa
- Eunápolis
- Gandu
- Gongogi
- Guaratinga
- Ibicaraí
- Ibirapitanga
- Ibirapuã
- Igrapiúna
- Ilhéus
- Itabela
- Itabuna
- Itacaré
- Itagimirim
- Itajuípe
- Itamaraju
- Itaparica
- Itapé
- Itapebi
- Itapitanga
- Ituberá
- Jaguaripe
- Jussari
- Laje
- Maragogipe
- Maraú
- Mascote
- Mucuri
- Muniz Ferreira
- Nazaré
- Nilo Peçanha
- Nova Viçosa
- Pau Brasil
- Piraí do Norte
- Porto Seguro
- Potiraguá
- Prado
- Presidente Tancredo Neves
- Salinas da Margarida
- Salvador
- Santa Cruz Cabrália
- Santa Luzia
- Santo Antônio de Jesus
- São Felipe
- São José da Vitória
- São Miguel das Matas
- Saubara
- Taperoá
- Teixeira de Freitas
- Teolândia
- Ubaitaba
- Una
- Uruçuca
- Valença
- Varzedo
- Vera Cruz
- Vereda
- Wenceslau Guimarães
Veja as cidades com alerta de tempestade:
- Angical
- Barra
- Barreiras
- Buritirama
- Campo Alegre de Lourdes
- Casa Nova
- Catolândia
- Cotegipe
- Formosa do Rio Preto
- Luís Eduardo Magalhães
- Mansidão
- Pilão Arcado
- Remanso
- Riachão das Neves
- Santa Rita de Cássia
- São Desidério