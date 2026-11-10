Bahia tem 71 cidades em alerta para chuva e 15 para tempestade

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Salvador, Região Metropolitana, Recôncavo e municípios do interior da Bahia estão entre as áreas alcançadas pelos alertas de chuva e tempestade emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ao todo, 71 cidades estão sob aviso de acumulado de chuva e outras 15 têm previsão de tempestades.

O litoral sul baiano concentra a maior preocupação com o volume de precipitação, sendo que o alerta de acumulado de chuva permanece em vigor até quinta-feira, 12.

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Além da possibilidade de alagamentos, os avisos apontam riscos de deslizamentos de terra e queda de galhos de árvores. Apesar de o risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica ser considerado baixo, as condições meteorológicas podem provocar danos em plantações e estruturas.

Sul e oeste da Bahia têm previsão de tempestades

Para o sul do estado, o Inmet prevê precipitações de até 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos que podem alcançar 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O aviso foi divulgado na noite de segunda-feira, 9.

No oeste baiano, outro alerta de tempestade com validade até o fim do dia. A previsão também indica chuva de até 50 milímetros por dia e rajadas de vento de até 60.

Veja as cidades com alerta amarelo de acumulado de chuvas:

Alcobaça Arataca Aratuípe Aurelino Leal Barro Preto Belmonte Buerarema Cachoeira Cairu Camacan Camamu Canavieiras Caravelas Dom Macedo Costa Eunápolis Gandu Gongogi Guaratinga Ibicaraí Ibirapitanga Ibirapuã Igrapiúna Ilhéus Itabela Itabuna Itacaré Itagimirim Itajuípe Itamaraju Itaparica Itapé Itapebi Itapitanga Ituberá Jaguaripe Jussari Laje Maragogipe Maraú Mascote Mucuri Muniz Ferreira Nazaré Nilo Peçanha Nova Viçosa Pau Brasil Piraí do Norte Porto Seguro Potiraguá Prado Presidente Tancredo Neves Salinas da Margarida Salvador Santa Cruz Cabrália Santa Luzia Santo Antônio de Jesus São Felipe São José da Vitória São Miguel das Matas Saubara Taperoá Teixeira de Freitas Teolândia Ubaitaba Una Uruçuca Valença Varzedo Vera Cruz Vereda Wenceslau Guimarães

Veja as cidades com alerta de tempestade: