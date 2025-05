Bahia tem o voo mais rápido do país; saiba qual é o destino

Um dos destinos turísticos favoritos no estado, o local também pode ser acessado por barco - Foto: Divulgação | Abaeté Linhas Aérea

O voo de Salvador (BA) para Morro de São Paulo (BA) é o mais rápido do Brasil, de acordo com um levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Isso torna a Bahia, o estado com o voo comercial mais rápido do país.

A distância total entre as duas cidades baianas é de 83 quilômetros e o voo é feito em apenas 24 minutos pela companhia aérea Abaeté. Um dos destinos turísticos favoritos no estado, o local também pode ser acessado por barco, mas a viagem dura entre duas e três horas, partindo de Salvador.

A Bahia ainda é destaque por outro voo mais rápido, dessa vez, com destino à Marau. A viagem de avião da capital para a Península de Maraú tem um tempo de voo de cerca de 33 minutos, com voos da Abaeté Linhas Aéreas partindo do Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães.

Lista

Na lista realizada pela Anac, também está incluído o voo mais longo do país, que dura quatro horas e 13 minutos e também tem como aeroporto de partida um Estado do Nordeste. Ele liga Recife (PE) a Porto Alegre (RS). Ao todo, são 2.963 km de distância entre as cidades.

Confira os voos mais rápidos do Brasil

De Salvador (BA) a Cairu (BA)

Duração: 24 minutos

Distância: 83 quilômetros

Empresa: Abaeté

De Monte Dourado (PA) a Almeirim (PA)

Duração: 30 minutos

Distância: 66 quilômetros

Empresa: Azul Conecta

De Araxá (MG) a Uberaba (MG)

Duração: 32 minutos

Distância: 107 quilômetros

Empresa: Azul

De Patos de Minas (MG) a Araxá (MG)

Duração: 32 minutos

Distância: 111 quilômetros

Empresa: Azul

De Salvador a Maraú (BA)

Duração: 33 minutos

Distância: 129 quilômetros

Empresa: Abaeté

De João Pessoa (PB) a Recife (PE)

Duração: 34 minutos

Distância: 109 quilômetros

Empresa: Azul

De Caruaru (PE) a Recife (PE)

Duração: 36 minutos

Distância: 121 quilômetros

Empresa: Azul

De Campina Grande (PB) a Recife (PE)

Duração: 39 minutos

Distância: 143 quilômetros

Empresa: Azul

De Cruz (CE) a Parnaíba (PI)

Duração: 39 minutos

Distância: 152 quilômetros

Empresa: Azul

De Campina Grande (PB) a Recife

Duração: 40 minutos

Distância: 143 quilômetros

Empresa: Voepass