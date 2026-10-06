Bahia ultrapassa 6 mil registros de bebês sem nome do pai em 2026

Siga o A TARDE no Google

Mais de 6 mil bebês foram registrados sem o nome do pai na Bahia em 2026, segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil. A ausência do registro paterno pode trazer impactos para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, especialmente em relação a direitos como pensão alimentícia e herança, além de possíveis consequências psicológicas.

Entre 2023 e 2025, mais de 12 mil crianças foram registradas sem o nome do pai na Bahia. Na capital baiana, a região de Pirajá e bairros vizinhos se destaca com 315 crianças sem o registro paterno, segundo levantamento preliminar realizado pelo Ministério Público da Bahia (MPBA) em 20 escolas municipais da região.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com o objetivo de diminuir o número de crianças e adolescentes sem o reconhecimento da paternidade, a Defensoria Pública da Bahia (DPE/BA) realizou 1.328 atendimentos durante a campanha "Meu Pai Tem Nome” em 43 municípios baianos, incluindo a capital baiana.

Como funciona a ação “Meu Pai Tem Nome"?

A ação tem como objetivo assegurar a crianças e adolescentes o direito fundamental à identidade, origem familiar e cidadania, além de garantias jurídicas como pensão alimentícia e direitos sucessórios.



Entre os serviços prestados pela ação estão:

Reconhecimento voluntário de paternidade;

Exames de DNA;

Audiências de conciliação para acordos de pensão alimentícia e convivência familiar;

Regularização da documentação civil.

Além das ações, os serviços continuam disponíveis durante todo o ano nas unidades da DPE/BA e por meio da Unidade Móvel de Atendimento (UMA).

Também é possível iniciar o processo de reconhecimento de forma eletrônica pelo portal Meu Registro dos Cartórios de Registro Civil.

De acordo com a defensora pública geral, Camila Canário, o registro da paternidade deve ser tratada como uma política definitiva sobre a garantia de direitos. “Reconhecer a paternidade é garantir à pessoa o direito à própria história e à sua identidade. A campanha amplia a visibilidade desse direito, mas a atuação da Defensoria não se encerra com a campanha”, destacou.