Acusado de esfaquear e matar a namorada é preso nesta terça

O acusado de matar a namorada Jéssica Ribeiro Reis, de 29 anos, a facadas foi preso na tarde desta terça-feira, 12, na 3ª Delegacia de Homicídios Baía de Todos os Santos. Moisés Souza se apresentou à delegacia na presença de um advogado, quando ocorreu o cumprimento do mandado de prisão.

Classificado como feminicídio, o crime aconteceu na noite deste domingo, 10, no bairro do Alto do Cabrito. Segundo testemunhas, o casal tinha brigado e a vítima chegou a ligar para uma amiga pedindo para dormir na casa dela, mas foi atacada e esfaqueada pelo companheiro, que fugiu em seguida.

De acordo com a delegada Áurea Ribeiro, o caso continuará sendo investigado pela 3ª DH / BTS. “Laudos periciais de materiais genéticos e outros elementos comprobatórios auxiliarão no esclarecimento deste crime, além de outros depoimentos que também serão coletados”, detalhou.

O acusado vai passar por exames de corpo de delito e ficará preso à disposição da Justiça.