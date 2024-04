Atriz da Globo é assaltada em Salvador | A TARDE

Camilla Damião foi assaltada durante uma corrida por aplicativo nesta quinta-feira (4), no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador. De acordo com uma fonte da coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, o criminoso, que apontou a arma para a vítima, emparelhou a motocicleta com o veículo e roubou o celular e outros pertences.

Depois de ser assaltada, Camilla Damião, que interpretou a personagem Menah de 'Terra e Paixão', na TV Globo, foi conduzida pelo motorista de aplicativo até duas delegacias em Salvador. No entanto, ambas as delegacias se recusaram a registrar o boletim de ocorrência. Quando foi instruída por agentes da segunda delegacia - visitada - a ir para uma outra específica, o motorista do aplicativo se recusou a levá-la, e ela acabou sendo deixada em sua residência.

A coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, entrou contato com a Polícia Civil, que confirmou o caso e informou que diligências serão realizadas para identificar e localizar o autor do crime. A UBER, plataforma de corrida usada pela famosa, informou que lamenta que cidadãos que desejam apenas se deslocar sejam vítimas da violência que permeia nossa sociedade.

Ainda segundo a nota, "a empresa permanece à disposição para colaborar com as autoridades no curso da investigação, nos termos da lei."