Homem é assassinado a tiros no Alto do Cabrito, em Salvador | A TARDE

Um homem de 37 anos foi morto a tiros no bairro Alto do Cabrito, no Subúrbio de Salvador, neste sábado (27). De acordo com informações preliminares, o homem foi executado após ser cercado por suspeitos na Rua Carlos José da Silva.

Segundo informações da Polícia Militar, policiais da 14ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para averiguar uma denúncia sobre o caso. Chegando ao local, os militares encontraram a vítima, identificada como Dennis Lorenco de Castro Belchior, sem vida. A cena do crime ficou isolada até a chegada da perícia.

Em nota, a Polícia Civil informou que o Serviço de Investigação de Local de Crime do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (Silc/DHPP) iniciou as apurações sobre o caso. Guias periciais e de remoção foram expedidas e as circunstâncias da morte, autoria e motivação do crime serão apuradas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).