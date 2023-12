Homem é preso após furtar ônibus e trafegar pela Av. Suburbana | A TARDE

Um homem foi preso por policiais após furtar um ônibus na madrugada desta sexta-feira, 8, no bairro do Lobato, Subúrbio Ferroviário de Salvador. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, os militares receberam a informação de que o veículo havia acabado de ser furtado e que estaria transitando pela Av. Afrânio Peixoto (Suburbana). Um ponto de bloqueio foi criado e o Ônibus terminou sendo interceptado pelos militares.

O motorista do veículo foi abordado e informou durante o depoimento que levaria o ônibus para uma oficina de desmanche situada no interior do estado. O condutor foi preso e encaminhado para a sede da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Coletivos onde a ocorrência foi registrada. As circunstâncias do furto não foram reveladas pela polícia nem pela empresa proprietária do veículo.