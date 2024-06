Prefeitura fecha acordo para reparos em prédio que desabou nos Barris | A TARDE

A Prefeitura de Salvador fechou contrato para os reparos do prédio Alto do Politeama, localizado no bairro dos Barris, em Salvador. O acordo foi assinado no último dia 4 e publicado na edição desta sexta-feira, 7, do Diário Oficial do Município (DOM).

No último dia 8 de abril, parte da garagem do edifício desabou após fortes chuvas que atingiram a capital baiana. Por conta do deslizamento, quatro veículos — sendo três carros e uma moto — despencaram e caíram em parte da sede da Superintendência de Transalvador (Transalvador).

Com o incidente, pelo menos 14 famílias precisaram deixar o local e estão abrigados em casas de parentes e vizinhos.

De acordo com a publicação do Diário Oficial, além da recuperação estrutural, serão realizados serviços para estabilização de talude. A empresa escolhida foi a Concreta Tecnologia em Engenharia e o contrato tem valor de R$ 6,5 milhões.

O prazo para conclusão das obras são de 10 meses e estão sob responsabilidade da Superintendência de Obras Públicas de Salvador (Sucop).

