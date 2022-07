Quinze tiroteios são registrados em uma semana em Salvador

O primeiro balanço do aplicativo 'Fogo Cruzado' foi divulgado na manhã desta sexta-feira, 8, após uma semana de funcionamento na capital baiana. O programa registrou que do dia 1° a 7 de julho, houve registro de 15 tiroteios, sete pessoas mortas e mais dez feridas em Salvador e na RMS.

A ferramenta, que chegou à Bahia no último dia 1º de julho, funciona de forma colaborativa e anônima, a partir do registro de dados e informações sobre tiroteios e violência por arma de fogo, e tem como objetivo mapear os tiroteios que acontecem nos locais.

De acordo com o instituto, um dos motivos para o lançamento é o fato da Bahia ser o estado do nordeste a registrar mais homicídios, a pouca transparência em dados públicos e diversidade de informação, além da alta taxa no homicídios por arma de fogo e de mortes em ações policiais, que são quase 20%.



O aplicativo "Fogo Cruzado” está disponível para sistema iOS. A ferramenta passou por atualizações e por enquanto, não está disponível para o sistema Android. O Instituto afirma que está esperando a liberação do sistema.