Salvador sedia debate nacional sobre preservação e segurança jurídica | A TARDE

Salvador sediará, nos dias 16 e 17 de maio, o II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, evento que vai discutir pautas envolvendo desenvolvimento, preservação e segurança jurídica.

O evento acontece no Wish Hotel da Bahia, e reunirá nomes de destaque nacional. As inscrições estão abertas e devem ser feitas no site oficial do evento.

O congresso é uma realização conjunta da Associação Comercial da Bahia (ACB Sustentabilidade) e do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (Ibrades), e é coordenado pela advogada e vice-presidente de Sustentabilidade da ACB, Isabela Suarez, e pelo advogado, professor doutor e presidente do Ibrades, Georges Humbert.

Nesta edição, o Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade contará com algumas novidades, como a sala paralela onde ocorrerá o Meeting de Práticas Sustentáveis e o I Fórum Baiano de Economia do Mar.

Na sala principal acontecerão debates sobre temas que afetam o dia a dia do desenvolvimento do país, à luz dos gargalos jurídicos e das soluções sustentáveis. Ao todo serão dez painéis e quatro conferências magnas, compostos por autoridades dos Três Poderes, membros da comunidade científica, empresários, produtores rurais, advogados, membros do Ministério Público e representantes da Sociedade Civil, com abrangência nacional.