Suspeito de matar dentista dentro de apartamento é identificado | A TARDE

Um homem suspeito de envolvimento na morte do dentista Luca Maia de Oliveira, de 36 anos, foi identificado. Lucas foi encontrado morto, amarrado na cama, no prédio Celebration Garibaldi, localizado no bairro do Rio Vermelho. O caso aconteceu no sábado, 25.

A identidade do suspeito não foi revelada. Lucas estava desaparecido desde a última quinta-feira, 23, e foi encontrado por um amigo. A família de Lucas chegou a registrar o desaparecimento.

Imagens de câmeras de segurança e depoimentos de amigos e familiares podem ter ajudado na investigação. Também foi descoberto que Lucas costumava enviar fotos de quem ele iria se relacionar para os amigos, o que pode ter ajudado a Polícia Civil a identificar o suspeito.

Amigos de Lucas apontam que o suspeito de matar o dentista teria ficado hospedado no apartamento da vítima entre o sábado, 28, e a terça-feira, 21. O corpo de Lucas foi encontrado em estado avançado de decomposição.

Em nota, a Polícia Civil (PC) deu detalhes sobre a atualização do caso. "A 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) já tem indicativo de autoria da morte de Lucas Maia de Oliveira, de 36 anos. A apuração está em curso e conta com a análise de câmeras de segurança, oitivas, e outras ações investigativas. Diligências estão sendo realizadas para localizar o suspeito. Os laudos periciais do Departamento de Polícia Técnica (DPT) devem esclarecer a causa da morte".

Como o corpo de Lucas foi encontrado

Um amigo de Lucas foi o primeiro que conseguiu acesso ao prédio, porque contratava os mesmos serviços da diarista que trabalhava na casa do amigo. Quando conseguiu abrir a porta, esse amigo encontrou o dentista morto. Ele tinha uma clínica odontológica na Cidade Baixa.

O amigo de Lucas disse que a diarista tinha uma cópia da chave e liberou para que ele subisse. Quando subiu, percebeu que tinham saqueado quase a casa toda. Foram levados TV, carro, notebook, celular e outros objetos.