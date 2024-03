Três integrantes do Baralho do Crime já foram localizados em 2024 | A TARDE

As ações da Secretaria da Segurança Pública e Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) já resultaram na localização de três integrantes do Baralho do Crime da (SSP-BA), ferramente que cataloga os criminosos mais procurados do estado, em 2024.

O alvo mais recente a ser alcançado foi uma importante peça no esquema do tráfico de drogas do bairro de Valéria, em Salvador. Pablo Ricardo de Assis Gomes Oliveira, o "Pablo Escobar" morreu após entrar em confrontos com forças policiais na manhã de segunda-feira, 4. Ele estava escondido em uma área de mata quando foi encontrado pelas equipes.

Líder da facção criminosa Katiara, o “Quatro de Copas” também era o alvo da operação do dia 15 de setembro do ano passado, quando o policial federal Lucas Caribé morreu em ação.

Dois fuzis, seis granadas e cerca de 150 quilos de drogas foram apreendidos pelas Polícias Civil, Militar e Federal, além da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO).

O “Quatro de Ouros", Márcio Mendes do Nascimento, foi preso na manhã da última sexta-feira, 1º, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. Ele é apontado como responsável por vários homicídios na área de São Cristóvão.

Já Regivaldo Vasconcelos do Nascimento, o "Boneco', foi o primeiro a ser localizado. Apontado como um dos 'cabeça' da Katiara, ele morreu em confronto com a polícia no dia 18 de janeiro.

Segundo investigações e relatos de testemunhas, o criminoso tinha o papel de executor na facção que atuava. Além de rivais, Regivaldo atraía usuários de drogas com dívidas e cometia os assassinatos.

Lauro de Freitas e Cajazeiras

Na sexta-feira (1), em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu o mandado de prisão preventiva contra Márcio. Ele é acusado do duplo homicídio de Alexandre Vitor Rodrigues Pimenta e Ednei Oliveira dos Santos, ocorrido em agosto de 2020.

No dia 18 de janeiro deste ano, Regivaldo Vasconcelos do Nascimento, o "Boneco", foi encontrado no bairro de Castelo Branco, durante operação conjunta do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do 22° Batalhão da PM (Cajazeiras). Ele entrou em confronto com as equipes, foi atingido e acabou não resistindo.

“Inteligência e integração são as principais filosofias do nosso trabalho. Parabenizo os integrantes das Forças Estaduais e Federais, que trabalham incansavelmente no combate ao crime organizado na Bahia”, ressaltou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.