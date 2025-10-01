Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Baixa umidade coloca cidades da Bahia em estado de atenção; entenda

Municípios foram orientados a reforçar campanhas educativas e monitoramento em áreas de risco

Luan Julião

Por Luan Julião

01/10/2025 - 14:10 h
Municípios foram orientados a reforçar campanhas educativas e monitoramento
Municípios foram orientados a reforçar campanhas educativas e monitoramento -

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) emitiu, nesta quarta-feira, 1º, um alerta para diversas cidades do estado devido à baixa umidade relativa do ar e ao risco de incêndios florestais. A situação pode impactar a saúde da população, principalmente crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.

Municípios atingidos

O comunicado foi enviado via SMS pelo sistema Interface de Divulgação de Alertas Públicos (IDAP) para moradores de 33 cidades, incluindo Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Luís Eduardo Magalhães, Ibotirama, São Desidério, Correntina e Santa Maria da Vitória. A lista completa também engloba municípios como Angical, Brejolândia, Carinhanha, Cocos, Formosa do Rio Preto, Riachão das Neves, Serra do Ramalho e Tabocas do Brejo Velho.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ações preventivas

Segundo a Sudec, as Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil foram orientadas a reforçar o monitoramento em áreas de risco e realizar campanhas educativas. O trabalho é articulado com o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Cievs e outras instituições parceiras.

Leia Também:

Vereador gera polêmica ao defender ‘grau de moto’ na Bahia
Audiência de Binho Galinha paralisa na Justiça; PF aumenta ofensiva
Cooperativa acusada de superfaturamento é investigada desde 2021

Recomendações à população

Entre as orientações estão:

  • manter a hidratação constante;
  • evitar exposição prolongada ao sol;
  • não realizar queimadas;
  • redobrar cuidados com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios;
  • acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo número 193, em caso de incêndio.

Compromisso da Defesa Civil

O superintendente da Sudec, Heber Santana, destacou que o órgão segue empenhado em apoiar as gestões municipais diante do cenário de risco.

“Nós, da Defesa Civil da Bahia, reafirmamos nosso compromisso com a prevenção e resposta a desastres, assegurando suporte técnico e logístico às gestões municipais para fortalecer a capacidade de enfrentamento de eventos adversos”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Baixa Umidade cidades clima interior da bahia Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Municípios foram orientados a reforçar campanhas educativas e monitoramento
Play

Simões Filho: suspeito de matar motorista é preso no HGE

Municípios foram orientados a reforçar campanhas educativas e monitoramento
Play

Vídeo: segundo suspeito por mortes de amigas em Simões Filho é preso

Municípios foram orientados a reforçar campanhas educativas e monitoramento
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Municípios foram orientados a reforçar campanhas educativas e monitoramento
Play

Show natalino com Patati Patatá atrasa e causa caos no Parque Shopping

x