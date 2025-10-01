Baixa umidade coloca cidades da Bahia em estado de atenção; entenda

Municípios foram orientados a reforçar campanhas educativas e monitoramento - Foto: CBMBA / Divulgação

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) emitiu, nesta quarta-feira, 1º, um alerta para diversas cidades do estado devido à baixa umidade relativa do ar e ao risco de incêndios florestais. A situação pode impactar a saúde da população, principalmente crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.

Municípios atingidos

O comunicado foi enviado via SMS pelo sistema Interface de Divulgação de Alertas Públicos (IDAP) para moradores de 33 cidades, incluindo Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Luís Eduardo Magalhães, Ibotirama, São Desidério, Correntina e Santa Maria da Vitória. A lista completa também engloba municípios como Angical, Brejolândia, Carinhanha, Cocos, Formosa do Rio Preto, Riachão das Neves, Serra do Ramalho e Tabocas do Brejo Velho.

Ações preventivas

Segundo a Sudec, as Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil foram orientadas a reforçar o monitoramento em áreas de risco e realizar campanhas educativas. O trabalho é articulado com o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Cievs e outras instituições parceiras.

Recomendações à população

Entre as orientações estão:

manter a hidratação constante;

evitar exposição prolongada ao sol;

não realizar queimadas;

redobrar cuidados com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios;

acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo número 193, em caso de incêndio.

Compromisso da Defesa Civil

O superintendente da Sudec, Heber Santana, destacou que o órgão segue empenhado em apoiar as gestões municipais diante do cenário de risco.

“Nós, da Defesa Civil da Bahia, reafirmamos nosso compromisso com a prevenção e resposta a desastres, assegurando suporte técnico e logístico às gestões municipais para fortalecer a capacidade de enfrentamento de eventos adversos”.