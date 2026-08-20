Banco anuncia 230 vagas de emprego para diversas áreas na Bahia

Siga o A TARDE no Google

A instituição bancária Santander anunciou a abertura de cerca de 230 vagas de emprego para atuação em várias áreas da empresa. As oportunidades são destinadas para seis cidades da Bahia: Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Irecê, Paulo Afonso e Vitória da Conquista.

Os interessados devem se candidatar através da página de carreiras do banco.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para quem for selecionado, é possível lidar com o relacionamento com clientes, tanto pessoas físicas quanto empresas; o segmento Select, voltado para clientes de alta renda e nas áreas Business Banking I e II.

Sobre as vagas

Além da atuação com clientes padrão, os profissionais que estiverem no segmento Select deverão dar consultorias em áreas como investimentos, crédito, seguros e planejamento financeiro.

E para aqueles que estiverem com Business Banking I e II, a atuação será voltada para empresas de médio porte. O primeiro segmento é voltado para negócios com faturamento anual entre R$ 500 mil e R$ 10 milhões. Já o segundo atende empresas que faturam entre R$ 10 milhões e R$ 80 milhões por ano.

De acordo com o banco, os profissionais contratados vão trabalhar na construção de relacionamento com clientes, ampliação de carteiras e identificação de oportunidades de negócios, com foco no atendimento a pessoas, empreendedores e empresas.

Confira os benefícios das vagas

Além do salário fixo e da remuneração variável, os funcionários terão benefícios como:

Assistência médica e odontológica;

Previdência complementar,;

Seguro de vida,;

Auxílio-alimentação e refeição;

Auxílio-creche.

Os contratados também poderão participar de programas de bem-estar, como Wellhub e TotalPass, além de iniciativas de capacitação e desenvolvimento profissional. A instituição ainda oferece oportunidades de movimentação interna para outras áreas.

As vagas são voltadas principalmente a profissionais com experiência nas áreas bancária, financeira, comercial e de adquirência. Entre os perfis buscados estão candidatos com atuação consultiva, visão de negócios e facilidade para estabelecer relacionamento com clientes.