Casas Bahia em recuperação judicial: veja como ficam compras, reembolsos e garantias

O pedido de recuperação judicial das Casas Bahia, que envolve dívidas de R$ 17,3 bilhões e foi acompanhado do anúncio do fechamento de 298 lojas na Bahia, levantou dúvidas entre consumidores que têm compras em andamento, produtos ainda não entregues, parcelas a pagar ou problemas relacionados à garantia.

Diante deste cenário, o portal A TARDE conversou com a especialista em Direito do Consumidor e docente do UniRuy, Danielle Borges. Segundo ela, apesar da crise financeira, o pedido de recuperação judicial não significa que a empresa tenha decretado falência ou encerrado as atividades. O objetivo do processo é permitir que a companhia reorganize suas dívidas e busque condições para continuar funcionando.

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Danielle destaca que os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC) continuam válidos mesmo durante a recuperação judicial.

“A recuperação judicial não significa uma falência da empresa e também não significa que a empresa fechou as portas. A finalidade da recuperação judicial na lei empresarial é justamente permitir que a empresa que enfrenta essa situação de crise financeira organize as suas dívidas e tente continuar com o seu funcionamento”, explicou.

Produto não foi entregue: o que fazer?

Para quem comprou um produto e ainda não recebeu, a orientação dada por Danille é manter os procedimentos normalmente e registrar a reclamação junto à empresa.

“Se a compra for virtual tem a possibilidade da questão do arrependimento do cancelamento, que vai ser no prazo de sete dias. Se foi em loja física, e esse produto não foi entregue, aí o consumidor precisa registrar nos meios de comunicação da empresa, seja pelo SAC da empresa, por e-mail, pelo telefone, que deixe de alguma forma registrado para o consumidor como prova”, orientou Danielle.

Caso o prazo prometido para entrega seja ultrapassado, o consumidor pode exigir seus direitos com base no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, que trata do descumprimento da oferta. Nessa situação, o consumidor pode escolher entre:

Exigir o cumprimento da oferta;

Aceitar um produto equivalente;

Cancelar a compra com restituição do valor pago.

E como fica o reembolso para os consumidores?

A recuperação judicial pode provocar mudanças no prazo para que determinados valores sejam devolvidos. Segundo a especialista, isso depende da data em que o crédito do consumidor surgiu e das condições estabelecidas no processo de recuperação judicial.

“Então quando se tem mesmo em recuperação judicial o consumidor ele pode realizar as devolutivas de prática que ele já conhece: não houve a entrega do produto, ele pode solicitar a entrega, mas é importante deixar claro para o consumidor que, quando se tem a solicitação do reembolso, a depender da data diante ali da lei de recuperação judicial, esses créditos podem chegar a ter um impacto diante da recuperação judicial”, explicou.

Isso não significa, necessariamente, que o consumidor perderá o dinheiro. O que pode ocorrer é uma alteração na forma e no prazo para recebimento do valor.

“Ele não vai deixar de ganhar o dinheiro, mas ele vai precisar aguardar essa devolutiva diante da situação econômica da empresa”, afirmou.

Por isso, cada caso precisa ser analisado individualmente, considerando a data da compra, o pagamento realizado e a origem do crédito.

Garantia de produtos continua valendo?

A recuperação judicial também não elimina as obrigações relacionadas à garantia dos produtos. Caso um item apresente defeito, o consumidor continua tendo direito ao atendimento previsto pela legislação.

“A compra do produto, na entrega, na garantia, nas obrigações vinculadas ao produto da fabricação e caso apareça algum tipo de vício, a empresa pode sanar e ela tem a obrigação de sanar”, destacou Danielle.

Casas Bahia leiloa 350 lotes de eletrodomésticos - Foto: Divulgação

Recuperação judicial não suspende direitos do consumidor

Para Danielle Borges, o principal ponto é que a recuperação judicial não elimina as responsabilidades da empresa na relação de consumo.

“É importante a gente esclarecer aqui para os consumidores que uma empresa quando está em recuperação judicial vai ter todas as suas obrigações estabelecidas perante a lei e, principalmente, na relação de consumo”, afirmou.

A especialista reforça que compras, entregas e garantias continuam submetidas às regras do Código de Defesa do Consumidor. O principal impacto para quem tem valores a receber pode estar relacionado ao prazo e à forma de restituição, dependendo das características de cada caso e do processo de recuperação judicial.

Justiça do Trabalho determina a suspensão provisória das demissões coletivas

A situação financeira das Casas Bahia também resultou em mudanças na estrutura da empresa. A Justiça do Trabalho determinou, na terça-feira, 18, a suspensão provisória das demissões coletivas realizadas pelo Grupo Casas Bahia na semana anterior.

A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10) também restringiu novos cortes sem a participação de entidades sindicais.

A medida ocorreu após a empresa anunciar o fechamento de 298 lojas e realizar cerca de 1,9 mil demissões entre os dias 13 e 14 de agosto, segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC).

A decisão judicial, no entanto, não determina a reabertura das lojas. A ordem estabelece o restabelecimento provisório dos vínculos jurídicos e econômicos dos trabalhadores atingidos pelas demissões.

Resumo das principais dúvidas do consumidor: