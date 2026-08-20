Carro capota e deixa três adultos e uma criança em estado grave na Bahia

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Quatro pessoas ficaram gravemente feridas nesta quarta-feira, 19, após um carro capotar no km 148 da BR-135, entre os municípios de Barreiras e Riachão das Neves, no oeste da Bahia. Três adultos e um bebê estavam no veículo.

Segundo informações da TV Oeste, a família retornava de um velório na Paraíba e seguia em direção a Brasília quando o motorista teria perdido o controle da direção. O veículo saiu da trajetória e capotou.

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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para realizar o resgate. As vítimas receberam os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foram encaminhadas para uma unidade de saúde. As identidades não foram divulgadas pelas autoridades.

De acordo com as informações iniciais, os quatro ocupantes ficaram em estado grave e sofreram fraturas expostas. Até o momento, não foram divulgados outros detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.