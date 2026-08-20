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Carro capota e deixa três adultos e uma criança em estado grave na Bahia

Família retornava de um velório no momento do acidente

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Carro capota e deixa três adultos e uma criança em estado grave na Bahia
Foto: Corpo de Bombeiros

Quatro pessoas ficaram gravemente feridas nesta quarta-feira, 19, após um carro capotar no km 148 da BR-135, entre os municípios de Barreiras e Riachão das Neves, no oeste da Bahia. Três adultos e um bebê estavam no veículo.

Segundo informações da TV Oeste, a família retornava de um velório na Paraíba e seguia em direção a Brasília quando o motorista teria perdido o controle da direção. O veículo saiu da trajetória e capotou.

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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para realizar o resgate. As vítimas receberam os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foram encaminhadas para uma unidade de saúde. As identidades não foram divulgadas pelas autoridades.

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De acordo com as informações iniciais, os quatro ocupantes ficaram em estado grave e sofreram fraturas expostas. Até o momento, não foram divulgados outros detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

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