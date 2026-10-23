Barulho e esgoto: MP pede fechamento de empresa em Guanambi

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O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) ajuizou, no último dia 21, uma Ação Civil Pública (ACP) com pedido de liminar para determinar a suspensão imediata das atividades da empresa Moagem El Shaday Ltda., situada no Distrito Industrial de Guanambi.

A medida busca paralisar as operações do empreendimento até que todas as irregularidades ambientais identificadas por órgãos de fiscalização sejam devidamente sanadas.

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A peça jurídica, assinada pelo promotor de Justiça Alex Bezerra Bacelar, estabelece ainda que a empresa apresente um Plano de Trabalho e Adequação Ambiental no prazo de até 60 dias após a decisão judicial.

Denúncias da comunidade

As investigações do MP-BA foram instauradas a partir de denúncias e de um abaixo-assinado formalizado por moradores do Bairro Industrial, que relatavam transtornos contínuos provocados pelo funcionamento da fábrica.

Durante a fase de apuração, vistorias e laudos técnicos confirmaram graves desconformidades ambientais:

Poluição sonora: aferições realizadas pela Superintendência Municipal de Trânsito registraram 74 decibéis (dB) na área residencial adjacente — onde o limite legal permitido é de 50 dB. No interior do empreendimento, os níveis atingiram 106,2 dB, superando significativamente o teto de 70 dB estabelecido pela legislação ambiental e pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Descarte irregular de efluentes: Vistoria conduzida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente constatou o lançamento de efluentes industriais diretamente no solo, com escoamento para áreas externas à propriedade. O relatório técnico destacou forte odor e alto risco de contaminação e degradação ambiental na região.

Histórico de descumprimento

De acordo com o Ministério Público, a empresa já havia sido notificada administrativamente por órgãos ambientais para adotar sistemas de isolamento acústico e implantar o tratamento adequado de seus efluentes.

Apesar de sucessivas notificações, requisições do MP e concessões de prazos ao longo dos últimos anos, a Moagem El Shaday Ltda. não comprovou a regularização efetiva das operações.

Diante da permanência dos impactos negativos à saúde pública e ao meio ambiente, relatados continuadamente pela comunidade local, o órgão ministerial recorreu ao Poder Judiciário para garantir a paralisação das atividades até a adequação do estabelecimento.

O pedido de liminar aguarda apreciação da Justiça.