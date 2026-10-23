Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

SAÚDE PÚBLICA

Barulho e esgoto: MP pede fechamento de empresa em Guanambi

Após sucessivos alertas, indústria descumpriu regras ambientais e corre risco de ser fechada

Rodrigo Tardio
Por
Relatório técnico destacou forte odor e alto risco de contaminação e degradação ambiental na região
Relatório técnico destacou forte odor e alto risco de contaminação e degradação ambiental na região - Foto: DIvulgação

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) ajuizou, no último dia 21, uma Ação Civil Pública (ACP) com pedido de liminar para determinar a suspensão imediata das atividades da empresa Moagem El Shaday Ltda., situada no Distrito Industrial de Guanambi.

A medida busca paralisar as operações do empreendimento até que todas as irregularidades ambientais identificadas por órgãos de fiscalização sejam devidamente sanadas.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A peça jurídica, assinada pelo promotor de Justiça Alex Bezerra Bacelar, estabelece ainda que a empresa apresente um Plano de Trabalho e Adequação Ambiental no prazo de até 60 dias após a decisão judicial.

Denúncias da comunidade

As investigações do MP-BA foram instauradas a partir de denúncias e de um abaixo-assinado formalizado por moradores do Bairro Industrial, que relatavam transtornos contínuos provocados pelo funcionamento da fábrica.

Durante a fase de apuração, vistorias e laudos técnicos confirmaram graves desconformidades ambientais:

  • Poluição sonora: aferições realizadas pela Superintendência Municipal de Trânsito registraram 74 decibéis (dB) na área residencial adjacente — onde o limite legal permitido é de 50 dB. No interior do empreendimento, os níveis atingiram 106,2 dB, superando significativamente o teto de 70 dB estabelecido pela legislação ambiental e pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
  • Descarte irregular de efluentes: Vistoria conduzida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente constatou o lançamento de efluentes industriais diretamente no solo, com escoamento para áreas externas à propriedade. O relatório técnico destacou forte odor e alto risco de contaminação e degradação ambiental na região.

Leia Também:

CONDEÚBA

Licitação de R$ 3 milhões na Bahia é barrada após manobra em edital
Licitação de R$ 3 milhões na Bahia é barrada após manobra em edital imagem

CANSANÇÃO

Prefeita baiana anula nomeação da filha para Chefe de Gabinete
Prefeita baiana anula nomeação da filha para Chefe de Gabinete imagem

TUCANO

Gestão Ricardo Maia é investigada por licitação de R$ 15,7 milhões
Gestão Ricardo Maia é investigada por licitação de R$ 15,7 milhões imagem

Histórico de descumprimento

De acordo com o Ministério Público, a empresa já havia sido notificada administrativamente por órgãos ambientais para adotar sistemas de isolamento acústico e implantar o tratamento adequado de seus efluentes.

Apesar de sucessivas notificações, requisições do MP e concessões de prazos ao longo dos últimos anos, a Moagem El Shaday Ltda. não comprovou a regularização efetiva das operações.

Diante da permanência dos impactos negativos à saúde pública e ao meio ambiente, relatados continuadamente pela comunidade local, o órgão ministerial recorreu ao Poder Judiciário para garantir a paralisação das atividades até a adequação do estabelecimento.

O pedido de liminar aguarda apreciação da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

ação civil pública Adequação Ambiental Descarte de Efluentes Irregularidades Ambientais Ministério Público da Bahia poluição sonora

Relacionadas

Mais lidas