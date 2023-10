Bombeiros resgatam homem com mão presa em máquina de moer cana | A TARDE

Os bombeiros do 20º BBM prestaram socorro a um homem que ficou com uma das mãos presa em uma máquina de moer cana, na última sexta-feira,13), em Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia. O resgate foi realizado no bairro Amaralina, por volta das 22h40.

Ao chegar ao local, a equipe utilizou vários equipamentos para tentar liberar o membro da vítima no menor tempo possível, sem causar danos. A mão do homem foi liberada após o acesso e expansão das engrenagens.



Após o resgate, ele foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os procedimentos necessários ao caso.