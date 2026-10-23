Busca por barcos cresce na Bahia e movimenta quase R$ 1 bilhão em obras

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A paixão pelas águas e o turismo costeiro transformaram a Bahia em um dos principais polos náuticos do país nos últimos cinco anos.

Levantamento oficial da Capitania dos Portos da Bahia, órgão vinculado à Marinha do Brasil, aponta que o número de condutores de embarcações amadores praticamente dobrou no estado: o total de inscritos saltou de 16.457, em 2020, para 31.717, em 2025, uma elevação de 92,7%.

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No mesmo intervalo, o volume de barcos registrados avançou de 21.392 para 24.507 unidades, alta expressiva de 14,6%.

O aquecimento não se limita à compra e venda de lanchas e veleiros; ele carrega uma cadeia produtiva que engloba manutenção mecânica, reformas estruturais, comércio de equipamentos e demanda crescente por vagas em marinas.

Impacto direto no emprego na Bahia

Em Salvador, os reflexos já aparecem nos balanços de trabalho formal. Indicadores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec) mostram que os postos de trabalho com carteira assinada ligados à Economia do Mar cresceram 6% na capital baiana em 2025.

Os segmentos de reparação de barcos, obras portuárias e serviços de apoio aquaviário lideraram as contratações.

Nos últimos tempos, o Fundo da Marinha Mercante aprovou R$ 953,2 milhões voltados à construção de 13 embarcações no estado (rebocadores, balsas e transportes fluviais), com previsão de criar 750 empregos diretos.

Além disso, mais de R$ 100 milhões destinados à instalação e reforma de quatro marinas na Baía de Todos-os-Santos.

De olho nesse mercado, a capital baiana recebe a terceira edição do Salvador Boat Show, programada para acontecer entre os dias 5 e 8 de novembro, na Bahia Marina.

Serviço:

Salvador Boat Show 2026

Data: 5 a 8 de novembro de 2026

Local: Bahia Marina (Av. Lafayete Coutinho, 1010, Comércio, Salvador - BA)

Horários: Quinta a sábado, das 14h às 21h; domingo (último dia), das 14h às 20h

Ingressos e programação: Disponíveis no site oficial do evento (salvadorboatshow.com.br)