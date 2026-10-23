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ARACI

Homem é preso por desvio de água que afetava 60 famílias na Bahia

Ele utilizava a rede da Embasa para abastecer um sítio próprio

Sara Santos
Por
O homem utilizava a rede da Embasa para abastecer um sítio particular com três domicílios
O homem utilizava a rede da Embasa para abastecer um sítio particular com três domicílios - Foto: Divulgação/Embasa

Um homem foi preso em flagrante em Araci, no nordeste da Bahia, após as polícias Civil e Técnica de Serrinha identificarem um desvio clandestino de água, popularmente conhecido como “gato”. A investigação teve início após reclamações de falta d’água por parte dos moradores de Guerra, povoado do município.

O desvio havia sido recentemente implantado em uma linha da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), que atendia cerca de 60 famílias que vivem em Guerra. Os agentes da corporação realizaram o desligamento da ligação clandestina na última quarta-feira, 21.

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Desvio era utilizado para abastecer um sítio

De acordo com a Embasa, o homem utilizava a ligação para abastecer seu sítio particular, que contava com três domicílios. Com a remoção da irregularidade, as condições adequadas de abastecimento foram restabelecidas.

“Essa situação exigiu uma atenção especial, uma vez que o sistema de abastecimento Araci Norte, que fornece água tratada para 48 localidades rurais em Araci e sete em Tucano, está trabalhando na sua capacidade máxima há cerca de um mês, quando o calor se intensificou no Agreste”, explicou o gerente regional da Embasa, Júlio César Nunes da Silva.

Segundo a empresa pública, a fiscalização de furtos de água se torna ainda mais desafiadora diante dos primeiros reflexos do El Niño, fenômeno climático que pode diminuir drasticamente as chuvas na região semiárida, aumentando a pressão sobre os sistemas de abastecimento de água.

O responsável pelo furto de água que abastecia a comunidade do povoado de Guerra foi conduzido à Delegacia Regional de Araci, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

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Prejuízo de mais de R$ 7 mil em receita

O gerente regional de operação da Embasa, Ariosto Gravatar, estimou que aproximadamente 1 milhão de litros de água foram furtados, o que equivale a R$ 7.758,01 em evasão de receita.

“Com a retirada da ligação clandestina, foi possível recuperar 5,4 metros cúbicos por hora de vazão na rede distribuidora que abastece o povoado de Guerra. Estima-se que o infrator furtou um volume de 1.000 metros cúbicos [1 milhão de litros], o equivalente a uma evasão de receita da ordem de R$ 7.758,01”, informou.

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araci Bahia Embasa Polícia

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