BAHIA
ACIDENTE NA RODOVIA

Caminhão que transportava combustível pega fogo na BR-324

Acidente ocorreu na noite da quinta-feira, 22, próximo a Jacobina

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

23/01/2026 - 19:32 h
Veículo transportava cerca de 20 mil litros de combustível
Um caminhão carregado de combustível pegou fogo, na BR-324, na noite desta quinta-feira, 22, nas proximidades do distrito Cachoeira Grande, no município de Jacobina, no centro-norte da Bahia.

Por conta do acidente, a rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos. Ainda não há informações do que possa ter ocasionado o incidente e se houve registro de feridos.

Segundo relatos de populares, o veículo transportava cerca de 20 mil litros de combustível. Agentes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. As informações são do Augusto Urgente.

