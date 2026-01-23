ACIDENTE NA RODOVIA
Caminhão que transportava combustível pega fogo na BR-324
Acidente ocorreu na noite da quinta-feira, 22, próximo a Jacobina
Por Andrêzza Moura
Um caminhão carregado de combustível pegou fogo, na BR-324, na noite desta quinta-feira, 22, nas proximidades do distrito Cachoeira Grande, no município de Jacobina, no centro-norte da Bahia.
Por conta do acidente, a rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos. Ainda não há informações do que possa ter ocasionado o incidente e se houve registro de feridos.
Segundo relatos de populares, o veículo transportava cerca de 20 mil litros de combustível. Agentes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. As informações são do Augusto Urgente.
