Caminhão que transportava combustível pega fogo na BR-324

Veículo transportava cerca de 20 mil litros de combustível

Um caminhão carregado de combustível pegou fogo, na BR-324, na noite desta quinta-feira, 22, nas proximidades do distrito Cachoeira Grande, no município de Jacobina, no centro-norte da Bahia.

Por conta do acidente, a rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos. Ainda não há informações do que possa ter ocasionado o incidente e se houve registro de feridos.

Segundo relatos de populares, o veículo transportava cerca de 20 mil litros de combustível. Agentes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. As informações são do Augusto Urgente.