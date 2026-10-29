Caminhão vira e provoca vazamento de gasolina em viaduto de Feira

Um caminhão-tanque virou e ficou preso na estrutura do viaduto do Tomba, como é conhecida a pista elevada localizada no bairro do Tomba em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. O veículo estava transportando gasolina, o que provocou o vazamento do combustível na rua de baixo.

O acidente ocorreu por volta das 10h30 desta quinta-feira, 29, e, neste momento, equipes da Polícia Militar (PM), do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o subtenente Josafá, chefe de operações do Corpo de Bombeiros, estão no local já isolado pelo risco de incêndio ou explosão.

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De acordo com informações preliminares, o motorista foi socorrido, está bem e não está mais no local. Como a região é uma das mais movimentadas da cidade, comercialmente, os bombeiros jogaram espuma na pista para conter a dispersão da gasolina até a limpeza total do ambiente.

O portal A TARDE entrou em contato com o corpo de bombeiros, o qual forneceu as informações iniciais, e com a PM, a qual não retornou até o momento.