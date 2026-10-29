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DIPLOMAÇÃO

Juíza Rita Ramos toma posse como desembargadora eleitoral

Juíza passa a preencher vaga decorrente do término do mandato do juiz Moacyr Pitta Lima Filho

Rodrigo Tardio
Por
Magistrada vai ser condecorada com Medalha do Mérito Eleitoral da Bahia
Magistrada vai ser condecorada com Medalha do Mérito Eleitoral da Bahia - Foto: Divulgação

​O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) realiza, na próxima terça-feira, 3, às 17h, no auditório da instituição, a sessão solene de posse da juíza Rita de Cássia Ramos de Carvalho como nova desembargadora eleitoral efetiva da Corte.

Durante o ato de diplomação, a magistrada vai ser condecorada com a Medalha do Mérito Eleitoral da Bahia, nos termos previstos pela Resolução Administrativa TRE-BA nº 9/2026.

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​A escolha da magistrada para integrar o colegado na classe dos juízes de Direito foi definida em deliberação do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), ocorrida em sessão no dia 16 de setembro.

Com o ingresso no TRE-BA, a juíza passa a preencher a vaga decorrente do término do mandato do juiz Moacyr Pitta Lima Filho.

​Carreira e formação

​Titular da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, Rita de Cássia Ramos de Carvalho possui histórico profissional marcado pela dedicação à atividade jurisdicional, ao aprimoramento acadêmico de magistrados, à gestão institucional do Poder Judiciário e à disseminação de métodos autocompositivos e consensuais para a solução de conflitos.

​Na área acadêmica, a magistrada é mestre em Segurança Pública, Justiça e Cidadania pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e doutoranda em Direito Civil pela Universidade de Buenos Aires (UBA), na Argentina.

No currículo, constam ainda especializações em Direito Eleitoral, Direito do Estado, Direito Civil, Direito Municipal e na área de Direito, Justiça e Cidadania.

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​Experiência administrativa

​Ao longo da caminhada na administração pública judiciária, exerceu por seis anos — em três períodos alternados — o cargo de juíza auxiliar da Presidência do TJBA para Assuntos Institucionais.

Entre 2018 e 2022, esteve à frente da Coordenação-Geral da Universidade Corporativa do TJBA (Unicorp) e, no quadriênio de 2022 a 2026, respondeu pela coordenação do Núcleo de Cooperação Judiciária da Corte estadual.

​A nova desembargadora eleitoral também possui expressiva atuação no ensino superior e na formação continuada de juízes. É membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral (ABRADEP), atua como docente formadora e tutora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) e desempenha a função de juíza instrutora no Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

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Tags

direito eleitoral formação de magistrados juíza auxiliar juíza Rita de Cássia Medalha do Mérito Eleitoral tribunal regional eleitoral

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