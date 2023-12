CBPM faz novo ciclo de levantamentos aerogeofísicos no norte da Bahia | A TARDE

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) iniciou um novo ciclo de aerolevantamentos na Bahia a partir de um investimento de sete milhões de reais. Estão sendo usadas as mais recentes tecnologias aerogeofísicas disponíveis no mercado.

“É o método disponível na indústria que tem a melhor qualidade de sinal, a melhor resolução, então a CBPM está com dados na vanguarda do que se tem hoje em dia em levantamentos aerogeofísicos eletromagnéticos. Vai ser possível trabalhar em grandes áreas com precisão e em curto espaço de tempo. E tudo isso vai ocorrer sem agredir o ambiente. Vamos estabelecer trabalhos subsequentes logo após os resultados destes aerolevantamentos, que vai depender dos resultados encontrados”, pontuou o geólogo da CBPM, Ives Garrido.

A área que estará em foco durante o novo levantamento está localizada no extremo norte da Bahia, sobre a influência das faixas marginais de Rio Preto e do Riacho do Pontal, que fazem parte da borda norte do Cráton do São Francisco, sendo detentora de importantes depósitos minerais, destacando-se os grandes depósitos de Fe-Ti-V associado ao Complexo máfico-ultramáfico de Campo Alegre de Lourdes, o expressivo depósito de rochas fosfáticas associadas ao Complexo Carbonatítico de Angicos Dias e o depósito magmático de sulfetos de Ni-Cu denominado Caboclo dos Mangueiros.

Para este projeto está previsto o recobrimento de 1.260,28km2, perfazendo um total de 6.982,00 quilômetros lineares de linhas de voo, utilizando um multisistema aerogeofísico, configurado pelos métodos: eletromagnético no domínio do tempo e magnético. O espaçamento entre as linhas de voo e de produção são de 200 metros e 2.000 metros, respectivamente, a altura de voo será de 72 metros e a altura das bobinas do transmissor e do receptor eletromagnético e do magnetômetro deverão situar-se no máximo a 35 metros do terreno.