Chuva em Salvador é quase 3 vezes maior que média histórica de abril | A TARDE

A chuva que castigou a Bahia nos últimos dias provocou transtornos em diversas cidades, fazendo muitas entrarem em situação de emergência e provocando um alto número de desalojados. Em Salvador, segundo informações da Defesa Civil (Codesal), até às 10h30 desta quinta-feira, 25, já choveu 775,2mm em abril, quase três vezes mais que a média histórica do mês, que é de 284,9mm.

Nas últimas 12 horas, os maiores acumulados de chuva em Salvador foram registrados nos bairros Massaranduba (87,6mm), Boa Vista de S. Caetano (86,6mm), Capelinha - Vila Picasso(77,4mm), Calabetão (70,2mm) e Uruguai (69,2mm). A previsão para hoje é de céu nublado e 90% de chances de chuvas moderadas a fortes.

Por isso, a Codesal voltou a acionar sirenes em três comunidades de Salvador. Moradores de Calabetão, Voluntários da Pátria e Baixa do Cacau voltaram a escutar os alertas na manhã desta quinta-feira, 25. As sirenes são acionadas quando são registradas chuvas fortes acima de 150 mm em 72 horas.

SALVADOR / MASSA/ PORTAL Chuva em Salvador Na foto: Largo da Calçada Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE Data: 20/02/2024 | Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

O diretor da Codesal, Sosthenes Macêdo, alerta que "as pessoas devem ficar atentas, procurar sair de suas casas ao menor sinal de risco, buscar abrigo em locais seguros, mesmo que a intensidade da chuva se reduza, pois o solo continua bastante encharcado e é grande o risco de deslizamento".



Chuva castiga interior da Bahia e deixa quase 2 mil desalojados

A chegada do outono provocou fortes chuvas em vários pontos da Bahia. Além de Salvador e a Região Metropolitana, municípios do interior sofreram com as tempestades.

Até o momento, as cidades de Canudos e Jeremoabo tiveram decretos de situação de emergência homologados. Segundo informações apuradas pelo Portal A TARDE, São Domingos também precisou receber ajuda humanitária.

Além destes municípios, Juazeiro, Santaluz, Itiúba e Uruçuca também decretaram situação de emergência.

Em abril, 25 cidades da Bahia foram fortemente atingidas por temporais. Até o momento, 45.019 pessoas foram afetadas pelas chuvas, sendo 1.856 desalojados e 187 desabrigados. Uma pessoa morreu por consequência do mau tempo.

Fortes chuvas foram registradas também em cidades como Euclides da Cunha, Canudos, Santo Amaro, Alagoinhas, São Sebastião do Passé, Simões Filho, Candeias e Pojuca.

Ao Portal A TARDE, o superintendente da Defesa Civil da Bahia, Heber Santana, afirmou que o estado sofre as consequências das fortes chuvas desde o início do ano. Até o momento, 110 municípios foram afetados, com 47 necessitando decretar situação de emergência.

"Tem sido feito um trabalho de forma coletiva, na orientação do governador Jerônimo, para que a gente possa acelerar, como disse, essas respostas e dar assistência a essas famílias nesses momentos de desafio. São mais de 100 toneladas de alimentos que já foram distribuídos, kits de higiene pessoal, de limpeza doméstica, colchões, cobertores, água minera", disse Heber.

Ainda de acordo com o superintendente, por meio da Secretaria de Infraestrutura da Bahia e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, o governo do estado está atuando para a reconstrução dos municípios afetados.

"Obras de drenagens, encostas, de habitação, quando é necessário fazer recolocação da comunidade, tirando da zona de risco, tem ocorrido e especialmente nas visitas que o governador tem feito, ele tem feito questão de estar presencialmente nesses locais, sempre essas visitas são acompanhadas de anúncio de obras e projetos que que avisam tornar as cidades mais fortes e melhor preparadas para esses momentos", detalhou.